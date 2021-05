Tampereella on pian Laawu Rooftop Terrace & Sauna – ”Ei tällaisella pääsisi läpi oikein­kirjoitus­kokeesta”

Tampereen kaupunki antoi luvan monikielisen kattoterassin rakentamiselle Uros Live -areenan yhteyteen. Suomen kielen seuralta lupaa ei kysytty.

Turku vai Tampere? Tämä vääntö ei lopu kai koskaan.

Kamppailu on kovaa monella tasolla. Esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa kielellinen viestintä.

Kohu Turun kaupallisen keskustan nimestä – Turku Centeristä – on vielä tuoreessa muistissa, kun tamperelainen hotelli kertoo kattoterassinsa nimen: Laawu Rooftop Terrace & Sauna.

Laawu viitannee suomen kieleen. Kattoterassi perään englanniksi ja monikielinen löylyhuone loppuun.

Tampereen kaupunki antoi kattoterassille rakennusluvan. Suomen Kielen Seura ry:ltä ei tiettävästi kysytty mitään.

Kyseinen LRT&S saa sijansa kokonaisuudesta, jonka nimi on ehtinyt jo herättää runsaasti keskustelua. Terassi tulee nimittäin paikkaan, jota kaupallinen taho kutsuu – isoin kirjaimin – UROS LIVE -elämysareenaksi. Kiitos tästä sponsorille, oululaiselle Uros Group -teknologiayhtiölle.

Monelle muulle tuo loppuvuodesta junaradan päälle valmistuva ja ensi vuoden jääkiekon MM-kisat isännöivä rakennus on ihan vaan monitoimiareena. Tai suppeammin katsottuna pelkkä kiakkohalli.

Oliko tällaisen nimen antaminen harkittu rikos, Lapland Hotelsin aluejohtaja Leena Turunen?

– En näe tätä ainakaan rikoksena, Turunen nauraa ja avaa hotelliketjun nimipolitiikkaa pidemmänpuoleisella taustoituksella.

Tiivistäen: ketju hyödyntää Lapin historiasta tulevia sanoja ympäri Suomea. Esimerkiksi Tampereella on jo ennestään muinaissaamea oleva, virtaavaa vettä tarkoittava ravintola Dabbal.

– Tätä sanaa muinaissaamelaiset käyttivät Tampereen seudulla asuessaan.

Ravintolan koko nimen – Kitchen & Bar Dabbal – voikin katsoa olevan linjassa LRT&S:n kanssa.

Turusen mukaan kyse on mielikuvista, tunnelmista. Laavu tuplaweellä viittaa 12. kerroksen katolta avautuviin näköaloihin. Ovathan ne oikeatkin laavut usein nimenomaan paikoilla, joista näkee kauas.

– Laavulla ihminen istuu nuotiolla ja on hetken, jos ei euforiassa, niin tilassa, jossa hän katsoo kauas, keskittyy itseen, rentoutuu ja vähän kuin irtautuu.

Ei välttämättä ihan helpoin rasti Tampereen keskustassa ja terassilla, jonne mahtuu 300 asiakasta.

Nimen loppuosa Rooftop Terrace & Sauna on Turusen mukaan määre, jolla kuvataan paikan tarjontaa myös kansainvälisiä vieraita ajatellen.

– Kyse on yhdistelmästä, jolla halutaan avata kokonaisuutta. Se on selvä, ettei me päästäisi tällaisten nimien kanssa läpi äidinkielen oikeinkirjoituskokeesta.

– Tuskin kuitenkaan saamme samaa myräkkää kuin Uros Live. Mutta se on kiva, että herätetään tunteita. Jokaisella saa olla oma näkemyksensä nimistä. Tuskin on ristitty yhtään lastakaan, jonka nimeä kaikki pitää hyvänä, Turunen arvelee.

Lapland Hotelsin tiedotteen mukaan LRT&S tulee tarjoamaan näköalojen lisäksi tasokasta ruokaa ja raikastavia saunakokemuksia myös muille kuin hotellin asiakkaille. Katolta löytyy muun muassa kolme saunaa ja palju.

Katto on jaettu kahteen: saunaosastoon ja ravintolan terassiin. Jälkimmäinen on auki vain kesäaikaan.

– Laawun saunamaailma on saunaelämystemme huipentuma, Turunen kehuu.