Leviämisvaihe ohi Pirkanmaalla – museoiden ja kirjastojen ovet auki

Ylilääkäri Sand: ”Kiihtymisvaihe on toki hassu sana, kun epidemiatilanne on rauhoittumassa”.

Koronaviruksen leviämisvaihe on Pirkanmaalla ohi. Näin linjasi maakunnan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiistaisessa kokouksessaan.

Tästä päivästä alkaen epidemia on Pirkanmaalla siis kolmiportaisen luokittelun keskimmäistä eli kiihtymisvaiheen tasoa. Luokittelun alin taso on perustaso, joka vastaa Suomen epidemiatilannetta keskikesällä 2020.

Koronanyrkin mukaan Pirkanmaan koronatilanne on edennyt viikon ajan myönteiseen suuntaan ja tartuntojen määrä on puoliintunut edellisviikosta. Koronaviruksen ilmaantuvuus kuluneen kahden viikon ajalta on 55 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Fimlabin analysoimista näytteistä positiivisten osuus oli viime viikon perusteella 1,2 prosenttia.

Pirkanmaan ainoa leviämisvaiheeseen viittaava kriteeri on tartuntojen määrä.

– Kiihtymisvaihe on toki hassu sana tässä vaiheessa, kun epidemia on rauhoittumassa, koronanyrkin puheenjohtaja, Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand kommentoi muutosta.

Samalla koronanyrkki lieventää myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) aluetta koskevia suosituksiaan. Tuoreen linjauksen mukaan Pirkanmaan museot ja kirjastot voidaan nyt avata hygieniaohjeita noudattaen.

Niin ikään vuonna 2002 ja myöhemmin syntyneet voivat tällä viikolla aloittaa lajinmukaisen harjoittelun ulkoliikunnassa ilman ryhmäkokorajoitusta. Jos tilanne jatkuu suotuisana, ensi viikolla tarkastellaan aikuisten ryhmäliikuntaharrastusten mahdollistamista ulkona sekä uimahallien, kylpylöiden ja yleisten saunojen tilannetta.

Ensi viikolla koronanyrkki aikoo ottaa kantaa kevään juhlien kuten muun muassa lakkiaisten järjestämistä koskeviin suosituksiin.

Jäljitysprosentti edelleen hyvä: 80

Viime viikolla todettiin 102 koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 80 prosenttia eli 82 tapausta.

Samassa taloudessa asuvilta tai perhepiiristä todettiin viime viikolla 37 tapausta ja sukulaisten tai ystävien tapaamisesta 19 tapausta. Työpaikoilta todettiin kahdeksan tapausta seitsemältä eri työpaikalta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaksi tartuntaa. Päiväkodeista tuli kaksi ja kouluista kaksi tartuntaa. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa. Muita tartuntalähteitä oli seitsemän.

Viime viikolla 40 prosenttia sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa.