Kokenut poliisi huolissaan Ylellä ”järjettömiltä tuntuvista” ryöstöistä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Jari Luoto kertoo Ylellä, että nuorten tekemät viimeaikaiset järjettömiltä tuntuvat ryöstöt huolettavat.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Jari Luoto kertoo Ylellä huolensa nuorten väkivallasta. Luoto on toiminut poliisina 30 vuotta. Hän sanoo, että viimeaikaiset järjettömiltä tuntuvat ryöstöt huolettavat.

– Hirvittää, mihin tässä ollaan menossa, hän sanoo Ylelle.

Luoto kertoo Ylelle maanantaina 26.4. sattuneesta tapauksesta. Lempäälässä tunkeuduttiin omakotitaloon. Epäilty oli uhrille tuntematon. Tunkeutumisessa käytettiin väkivaltaa ja teräasetta. Uhri sai vakavat vammat ja hän on sairaalahoidossa.

Esitutkinnan mukaan näyttää siltä, että uhri valikoitui täysin sattumanvaraisesti. Epäillyn tarkoituksena oli ryöstää joku. Päihteiden epäillään liittyvän asiaan.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa vangittiin torstaina vuonna 1989 syntynyt mies todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta Lempäälässä.

Kaupin metsämurha järkyttää

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina 26.4. paljon järkytystä aiheuttaneen tapauksen oikeudenkäynnistä. Pirkanmaan käräjäoikeus alkoi käsitellä niin sanottua Kaupin metsämurhan yritystä viime syksyltä. Syytettyinä ovat vuosina 2003 ja 2004 syntyneet pojat, jotka olivat tekoaikaan 17- ja 16-vuotiaita.

Kaksikko kuljeskeli ulkoilualueella iltapäivästä ja etsi sopivaa uhria. Toinen heistä uhkasi puukolla vastaan kävellyttä naista ja kyseli, ”missä täällä on miehiä”.

Marko Forss: Piikki alaikäisten vakavassa väkivaltarikollisuudessa

Ilmiöstä ovat huolestuneet muutkin kokeneet poliisit kuin Jari Luoto. Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoi Ilta-Sanomille 21.4., että vaikka nuorisorikollisuus on kokonaisuutena Suomessa vähentynyt, alaikäisten vakava väkivaltarikollisuus on ollut nousussa korona-aikana.

– Nuorten törkeät pahoinpitelyt, tapon yritykset ja henkirikokset, niiden kohdalla on viime vuonna alkanut nousu, ja sen voidaan katsoa jatkuneen osittain tämän vuoden puolellakin, hän sanoi tuolloin.

– Nyt on havaittavissa piikki alaikäisten vakavassa väkivaltarikollisuudessa. Se on fakta. Sen perusteella voidaan sanoa, että on havaittavissa, että nuorten väkivalta on raaistunut nyt hetkellisesti ainakin, Forss kertoi.