Hurja takaa-ajo hämmästytti 30 vuotta kentällä ollutta poliisiakin: ”vanhan tutun” BMW 325 kaahattiin suoraan pois rekisteristä

Bemarilla liikenteessä ollut mies kaahasi huumepöllyssä Tampereella ja Pirkkalassa: rajua vauhtia tasa-arvoisten risteysten läpi, ohittelua vastaantulijoista piittaamatta ja törmäys poliisiautoon.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 29-vuotiaan miehen yhdeksän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista rikoksista. Vakavin ja vaarallisin teko oli törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, johon mies syyllistyi viime vuoden elokuussa.

Rikos tapahtui perjantaina 28. elokuuta puolenpäivän maissa. Mies oli liikkeellä vuosimallin 2009 BMW 325:llä Nuolialantiellä Tampereen Härmälässä.

Vauhtiin päästiin, kun poliisi huomasi, että Tampereen suuntaan matkalla olleen Bemarin rekisterikilpi ei ollut oikealla paikallaan vaan etuikkunalla.

Poliisi yritti pysäyttää Bemarin, mutta pysäyttämisen sijaan kuski päättikin paeta.

Alkoi lähes kymmenen minuuttia kestänyt takaa-ajo, joka tallentui poliisin kameraan. Käräjäoikeuden todistajana kuulemalla poliisilla oli näkemyksensä tapahtuneesta.

– (Todistaja) on kertonut olleensa poliisina kentällä 30 vuotta, ja (vastaajan) ajo on ollut vaarallisimpia, mitä hän on nähnyt. (Todistajan) mukaan tallenteelta on nähtävissä, että ajo suurella nopeudella taajama-alueella risteyksiin pysähtymättä on ollut todella vaarallista, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

– Huonosti olisi käynyt, ellei muut tienkäyttäjät olisi väistäneet (vastaajan) kuljettamaa ajoneuvoa.

Aluesyyttäjä kuvasi kolmelitraista diesel-Bemaria kuljettaneen vastaajan menettelyä syytteessä näin:

– Pakomatkan aikana (vastaaja) on käyttänyt huomattavasti sallittuja nopeuksia suurempia nopeuksia, ajanut liikenteenjakajien väärältä puolelta, ajanut suurella nopeudella läpi tasa-arvoisista risteyksistä sekä ohittanut muita ajoneuvoja välittämättä vastaantulevasta liikenteestä. Suurin osa ajomatkasta on ollut tiheästi asutettua taajama-aluetta ja ajomatkan aikana on ollut runsaasti tasa-arvoisia risteyksiä, syyttäjä listasi kuskin syntejä.

Pakomatkalla kuljettiin aluksi Nuolialantien lisäksi Härmälän kaupunginosan pikkukatuja pitkin. Alimmillaan nopeusrajoitukset olivat 30 kilometriä tunnissa.

Kesken kaiken vastaaja vaihtoi taktiikkaa ja lähti kohti Pirkkalaa. Naistenmatkantiellä poliisiauton tuntinopeus nousee videon mukaan lähelle 160 kilometriä.

– Pakomatkan aikana poliisi on yrittänyt myös pakkopysäyttää (vastaajan) kuljettaman auton ja tässä yhteydessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisiautoon (...) sekä (vastaajan) kuljettamaan autoon on aiheutunut vaurioita, syyttäjä täydensi syytettä.

Kuskin verestä löytyi nordiatsepaamia, diatsepaamia, 7-aminoklonatsepaamia, klonatsepaamia ja amfetamiinia. Lisäksi poliisi löysi autosta 30 grammaa amfetamiinia. Miehen asunnosta löytyi lisää amfetamiinia ja sen lisäksi marihuanaa ja huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä.

Jotain kuskilta kuitenkin puuttui: ajo-oikeus.

Vastaaja myönsi kaikki häneen kohdistuneet syytteet oikeaksi. Mies on niin sanotusti poliisin vanha tuttu, mikä ankaroitti hänen saamaansa rangaistusta.

Oikeus määräsi vastaajan maksamaan vakuutusyhtiö Fennialle lähes 3 900 euroa. Rikosuhri- ja erilaisia todistelumaksuja vastaajan on maksettava noin 560 euroa.

Bemari oli ensirekisteröity Suomessa vain kolme kuukautta ennen takaa-ajoa. Takaa-ajon päätteeksi Bemari poistettiin ajoneuvorekisteristä vaurioituneena. Nyttemmin auto on rekisteröity uudestaan.