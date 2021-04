Tampereen ratikan kyytiin etuajassa? Koeliikenne alkaa pian – tilaa aluksi vain nopeimmille

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina. Matkustamaan päästään viikko myöhemmin.

Tampereen raitiotiehanke on työmaineen puhuttanut kansaa vuosikausia, mutta reilun viikon kuluttua tilanteeseen tulee oleellinen muutos. Maanantaista 10. toukokuuta alkaen kaupunkilaisilla on mahdollisuus hypätä kulkupelin kyytiin ja kokea itse, mistä on kyse.

Kyse on ratikan koeliikenteestä. Se käynnistyy kolme kuukautta ennen kuin kaupallinen liikenne virallisesti 9. elokuuta alkaa.

Koeliikenteen avulla ratikantekijät testaavat aikataulujen mukaista liikennöintiä matkustajien kanssa. Asiasta kertoo Tampereen Raitiotie Oy tiedotteessaan.

Kyytiin pääsee ilmoittautumalla ennakkoon. Matkustajalla tulee olla myös voimassa oleva matkalippu. Ennakkoilmoittautuminen avataan Nyssen verkkosivuilla, osoitteessa www.nysse.fi, maanantaina 3. toukokuuta kello 12.

Bussit kulkevat entiseen tapaan

Koeliikenne on ratikan käyttöönoton kannalta tärkeä vaihe, jossa viimeistellään palvelukokemus ja testataan liikennöinnin suunnitelmat. Ratikan kyytiin otetaan silloin maksavia asiakkaita, mutta Ratikka ei liikennöi vielä lopullisten aikataulujen mukaisesti. Myöskään bussilinjastoon tehtävät muutokset eivät ole vielä voimassa.

Terveysturvallisen aloituksen varmistamiseksi kyytiin pääseminen vaatii alussa ennakkoilmoittautumisen. Myöhemmin kesällä vaihe, jolloin matkustajille tulee tarjolle avoimia vuoroja laajemmin liikennöintiajoin.

Tiedotteen mukaan koeliikennettä ajetaan 15 minuutin vuorovälein arkisin noin klo 12–18. Matkat ovat yhdensuuntaisia linjalla 3 eli välillä Etelä-Hervanta–Pyynikintori ja Pyynikintori–Etelä-Hervanta.

Koeliikenteen päivittäinen matkustajakapasiteetti on noin 1 440 henkilöä. Aloituspäivänä 10. toukokuuta ajetaan kuusi lähtöä enemmän, jotta saadaan ensimmäiset lähdöt molemmista päädyistä liikkeelle yhtä aikaa.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lomakkeella voi varata yhden matkan yhdelle henkilölle. Perheenjäsenille tai muille matkaseuralaisille tulee täyttää oma lomake samalle ratikkavuorolle.

Kyytiin pääsee vain päätepysäkeiltä

Kyytiin voi nousta vain valitsemaltaan lähtöpysäkiltä Etelä-Hervannasta tai Pyynikintorilta, mutta poistua voi millä tahansa reitin pysäkillä.

– Koronatilanteen vuoksi matkustajamäärää on tarpeen rajata, jotta voimme taata vaaditut turvavälit. Koeliikenne on tarkoitettu tavanomaiseen päivittäiseen matkustamiseen ja matkat ovat siksi yhdensuuntaisia. Toivomme, että ihmiset muistavat ilmoittautuessaan, että tarpeetonta matkustamista on edelleen syytä välttää, Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita muistuttaa tiedotteessa.

Matkaliput Ratikkaan ostetaan niin koeliikenteen aikana kuin jatkossakin Nyssen kanavista. Ratikassa ei myydä matkalippuja. Ratikka liikkuu vyöhykkeillä A ja B, eli matkaan tarvitaan kahden vyöhykkeen lippu.

Korona näkyy turvatoimissa

Tiedotteessa korostetaan, että Tampereen Ratikan liikennöintiallianssi valmistautuu lukuisin toimenpitein koronaturvallisen koeliikenteen käynnistämiseen. Matkustajamäärien rajoittamisen lisäksi raitiovaunut saavat nanopinnoitteen, joka tappaa virukset pinnoilta muutamassa minuutissa.

Vaunuihin asennetaan myös käsidesiautomaatit ja matkustajia informoidaan matkan aikana kuulutuksin, ohjevideoin ja opastein. Vaunut ovat hyvin ilmastoituja, mutta ilmanvaihto tehostetaan vielä sillä, että kaikki ovet avataan joka pysäkillä. Lisäksi vaunut siivotaan joka päivä tehostetusti.