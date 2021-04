Muualla tilanne hellittää, mutta Tampereella ilmaantuvuus ei lähde laskuun.

Pari rauhallisempaa päivää, mutta sitten jälleen takaisku: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoi, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on vahvistettu 25 uutta koronavirustartuntaa.

14 vuorokauden ilmaantuvuus sataa tuhatta ihmistä kohden ei ole juuri muuttunut viimeisen reilun kahden viikon aikana eli on pysynyt käytännössä ennallaan. Tilanne on erikoinen, sillä valtakunnallisesti tartuntamäärät ovat olleet selvässä laskussa. Tampereella ja Pirkanmaalla on totuttu siihen, että siellä on ollut verrattain hyvä koronatilanne epidemian aikana. Nyt tilanne on muuttunut.

Ilmaantuvuus Pirkanmaalla on nyt 62,3. Kaksi viikkoa sitten lukema oli 60,6. Suunta on siis paremminkin ylöspäin.

THL:n tilastot paljastavat, että ongelma koskee ennen muuta Tamperetta, joka tätä menoa nousee koko valtakunnan pahimmaksi koronakaupungiksi. Vielä tällä hetkellä suurista kaupungeista pahin tilanne on Vantaalla.

Pirkanmaan pääkaupungissa koronaa on jo pelkän asukastiheyden vuoksi esiintynyt ympäristökuntia enemmän, mutta viime viikkoina suhdeluku on ollut entistäkin suurempi.

Koko Pirkanmaan tartuntamäärä on THL:n mukaan 4 723, joista tamperelaisia on ollut 2 885. Osuus on siis 61,1 prosenttia.

Tampereen osuus tartunnoista on tietenkin vaihdellut, mutta viime viikkoja osuus on ollut kasvussa. Vielä viikolla 13 eli maalis-huhtikuun vaihteessa Pirkanmaan tartunnoista osui Tampereelle 57,6 prosenttia. Sen jälkeen on menty ylöspäin: viikolla 14 osuus oli 62,1 prosenttia, viikolla 15 osuus oli 72,6 prosenttia ja viime viikolla jo 73,1 prosenttia.

Tämä näkyy ilmaantuvuuslukemissa. Seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus Tampereella oli THL:n datan mukaan viime viikolla 58,3.

Samalla Suomen pahimmiksi koronapesäkkeiksi mielletyillä alueilla eli pääkaupunkiseudulla ja Turussa epidemia on kääntynyt selvään laskuun. Viime viikolla Tampere ohitti jo Helsingin, jossa ilmaantuvuus on romahtanut viidessä viikossa 234:stä 43,2:een.

Viime viikolla Vantaa (78,8), Turku (64,6) ja Espoo (62,4) olivat yhä Tampereen edellä.

Oulussa koronatilanne on pahentunut viime viikkoina suhteellisesti katsoen Tamperettakin enemmän. Tosin lähtötasokin on alempana: viikolla 14 ilmaantuvuus oli Oulussa vain 6,7, mutta viikolla 16 jo 27,9.