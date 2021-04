Liian pieni hissi esti pyörätuolimiehen pääsyn tv-ohjelman yleisöön – Ylelle syyte syrjinnästä

– Minut olisi saatu sinne vaikka laatikossa kantaen, kommentoi Perjantai-ohjelmasta ulos jäänyt asianomistaja.

Yleisradio Oy ja Perjantai-ohjelman tuottaja Pasi Toivonen ovat saaneet syytteen syrjinnästä. Syynä on se, että pyörätuolia käyttänyt vammainen mies ei päässyt Perjantai-ohjelman yleisön joukkoon, koska kuvauspaikan hissi oli liian pieni.

Syytteeseen johtanut tapaus sattui huhtikuussa 2018. Siihen aikaan Perjantai-ohjelmaa kuvattiin Tampereen Työväen Teatterin TTT-klubilla, joka sijaitsee talon yläkerroksissa. Yli sata vuotta vanhassa talossa yleisö menee kerroksiin portaita pitkin. Hissi on pieni.

Kyseisenä iltana ohjelman teemana oli kehitysvammaisuus. Mies olisi halunnut mennä yleisön joukkoon, mutta hän ei sinne päässyt.

– Siellä oli kovin pieni hissi. Sinne eivät päässeet pyörätuolia käyttävät henkilöt, kuten he (ohjelman tekijät) ohjelman alussa sanoivat. Pahoittelivat sitä, että sinne eivät kaikki pääse, kertoo syrjintäjutun asianomistaja.

Asianomistajan mukaan kyseessä on häneen kohdistuva syrjintä.

– Siitä on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan syrjinnän toteava päätös, sanoo asianomistaja.

– Ohjelman teemana oli kehitysvammaisuus. Olisin halunnut mennä osallistumaan, mutta en pystynyt menemään vammaisuudestani johtuen.

– Poliisin esitutkinnassa olen todennut, että minut olisi saatu sinne vaikka laatikossa kantaen.

Perjantai-ohjelman tuottaja Pasi Toivonen.­

– Sitä voisi kysyä, halutaanko meillä Suomessa kantaa vammaisia paikasta toiseen. Onko meillä turhaan syrjinnän kieltoa ja yhdenvertaisuutta koskeva laki voimassa?

Jutun syyttäjä Jari Kukko on ennen oikeudenkäyntiä lyhytsanainen. Hän vahvistaa, että on järjestetty tilaisuus, johon yksi henkilö ei ole päässyt. Syyttäjän mielestä kyseessä on syrjintä.

Perjantai-ohjelman tuottaja, muun muassa Ajankohtaisesta kakkosesta tuttu Pasi Toivonen on yhtä vaitonainen.

– Minua on neuvottu olemaan kommentoimatta asiaa, Toivonen sanoo.

Syyte syrjinnästä luetaan Ylelle ja tuottaja Pasi Toivoselle keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella.