Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi naisen ensin törkeästä kavalluksesta. Kuukausi myöhemmin oikeus katsoi, ettei nainen taivutellut vanhusta muuttamaan testamenttiaan.

Virroilla asuneen vanhuksen raha-asioita on puitu kahdessa eri oikeudenkäynnissä Pirkanmaan käräjillä.­

Ristiriitaista vai ei? Siinä kysymys, jonka Pirkanmaan käräjäoikeuden kaksi tänä keväänä tekemää tuomiota väkisinkin synnyttävät.

Kyse on kahdesta erillisestä oikeusjutusta, joissa molemmissa käsiteltiin runsaat kaksi vuotta sitten 92-vuotiaana kuolleen virtolaismiehen omaisuuteen liittyviä asioita.

Vastaajan roolissa oli molemmissa tapauksissa Virroilla asuva 56-vuotias nainen. Ensin ratkaistussa syyttäjä vaati naiselle rangaistusta törkeästä kavalluksesta. Tuoreempi tapaus oli testamenttiin liittyvä riitajuttu, jossa kantajina olivat vanhuksen omaiset.

Kavallusten aikaan vanhus asui naisen luona. Nainen toimi tuolloin vanhuksen henkilökohtaisena avustajana. Naisen vuonna 2005 kuollut äiti oli aikanaan vanhuksen kihlattu.

Maaliskuun lopulla oikeus katsoi 56-vuotiaan syylliseksi törkeään kavallukseen. Tuomion mukaan nainen kavalsi avustajana toimiessaan Jaakon (nimi muutettu) varoja hieman yli 40 000 euron arvosta.

Oikeus katsoi kavaltamisen olleen toistuvaa ja suunnitelmallista. Nainen käytti rahat pelaamiseen.

Samaan aikaan rikosjutun kanssa oikeudessa eteni riitajuttu, joka liittyi vanhuksen naisen hyväksi tekemään testamenttiin. Lapseton vanhus oli muuttanut testamenttinsa edunsaajaa vain runsaat puolitoista vuotta ennen kuolemaansa.

Jaakon sisarukset ja heidän perillisensä vaativat testamentin mitätöintiä. Omaisten mukaan avustajana toiminut nainen oli taivutellut vanhuksen tekemään uuden testamentin.

Omaiset arvioivat pihinä tunnetun vanhuksen jättämän perinnön arvoksi yli miljoona euroa.

Oikeus kuuli muun muassa Jaakon pitkäaikaista lääkäriä ja testamentin laatinutta asianajajaa. Johtopäätös oli se, että vaikka vanhus oli sairastellut ja kärsinyt muistivaikeuksista, oli hän testamentin tehdessään oikeustoimikelpoinen.

– Asiassa on jäänyt näyttämättä, että Jaakko olisi taivuteltu tekemään testamentti käyttämällä hyväkseen hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkoutta tai riippuvaista asemaansa, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Käsittelyssä kävi ilmi, että vanhus oli luonteeltaan jääräpäinen ja pihi.

– Jaakko oli aikaisemmin kertonut, että ”tilat saavat jäädä suvulle, hän ei tee niillä mitään ja saatte sitten aikanaan riidellä niistä”, oikeus kirjasi omaisten kertoneen oikeudessa.

Nainen ja Jaakko eivät löytäneet testamentille tekijää ensiyrittämällä, sillä Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin virkailija kieltäytyi asiakirjaa laatimasta. Virkailija tiesi naisen peliriippuvaisuudesta.

Oikeudenkäynnissä esitettiin lääkärinlausuntojen lisäksi todisteina muun muassa naisen rahaliikenteestä kertovia Osuuspankin tiliotteita. Oikeus katsoi myös vanhuksesta otettua videotallennetta Jaakosta tämän viimeisiltä vuosilta.

Oikeus kuuli myös koulupojasta asti Jaakon tuntenutta metsästyskaveria. Hänen mukaansa Jaakko oli kerran hirvimetsällä maininnut, ”että sukulaiset eivät hänen rahoillaan juhli”.

Jaakon saarikiinteistöt kaupattavakseen ottanut välittäjä kertoi yrityksen keskeyttäneen toimeksiannon, koska Jaakon sukulaiset olivat soittaneet ”aika aggressiivisia puheluita”.

Jaakon naapuri muisteli puolestaan, miten avustaja oli hoitanut vanhuksen huushollia. Avustaja oli järjestänyt Jaakolle nimi- ja syntymäpäiväjuhlia ja kutsunut naapureita käymään.

– Arvioitaessa Jaakon testamenttaustahdon aitoutta huomioon on otettava sekin sinänsä mahdollinen seikka, että Jaakko on halunnut suosia hänelle läheistä ja häntä auttanutta ihmistä, jonka luona hän on asunut, oikeus päätteli.

Maaliskuussa käräjäoikeus määräsi naisen korvaamaan kavaltamansa 40 000 euroa vanhuksen kuolinpesälle. Koska testamenttia ei mitätöity, on nainen kuolinpesän ainoa perillinen.

Vanhuksen sukulaisille oikeudenkäynti kävi kalliiksi. He joutuvat maksamaan naiselle riitajutusta aiheutuneet yli 32 500 euron oikeudenkäyntikulut. Lisäksi sukulaiset saavat maksaakseen omat, hieman yli 14 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Tuomio ei ole lainvoimainen.