Pasi Aaltonen surmattiin kotonaan Tampereella 2002 – nyt poliisi päätti esitutkinnan, epäilty menehtyi 2014

Aaltosen kuolemaan liittyvä esitutkinta on nyt päätetty.

Pasi Aaltonen löytyi surmattuna kotoaan. IS kertoi tapauksesta vuonna 2002.­

Tarjoilija Pasi Aaltonen, 38, surmattiin kotonaan Tampereella teräaseella elokuussa 2002. Hänen ruumiinsa löydettiin vasta noin viikon kuluttua, kun Aaltosen koirien haukunta herätti talon muiden asukkaiden huomion.

Tapauksen esitutkinta ehti kestää miltei 20 vuotta, mutta nyt tapauksen esitutkinta on päätetty.

Poliisin esitutkinnassa epäiltyä henkirikosta on tutkittiin tappona. Epäilty tekijä on menehtynyt kuitenkin jo vuonna 2014 eikä hänen kuulustelujaan voitu suorittaa.

Lähes 18 vuotta sitten tapahtunutta henkirikos kävi vuosien aikana läpi lukuisia eri tutkintalinjoja, ja nyt päätökseen tullut tutkinta on ollut esitutkinnassa alkuvuodesta 2017.

Rikoksesta epäilty on kuollut, joten asia ei etene syyttäjän ratkaistavaksi eikä myöskään oikeuden arvioitavaksi.

Ratkaisevana tekijänä esitutkimuksessa olivat turvajalkineet, joita silminnäkijän mukaan kädessään kuljetti mieshenkilö tapahtumayönä surma-asunnon suunnasta. Mieshenkilö jätti kuitenkin kengät Näsinlinnankatu 33 edustalle. Kenkiä käsissään kuljettaneella henkilöllä oli myös jalassaan kengät.

Turvajalkineet päätyivät poliisille, ja niille suoritettiin useaan eri otteeseen teknistä tutkintaa. Kehittyneen DNA-tutkimuksen myötä kengän ulkopinnalta taltioitiin DNA-tunniste, joka kuului tekoaikana 23-vuotiaalle mieshenkilölle, joka oli rekisteröity poliisin rekisteriin.

Turvajalkineet pystyttiin yhdistämään surma-asuntoon jo esitutkinnan alkuvaiheessa pystyttiin karva- ja kuitututkimuksilla. Aaltosen asunnosta oli kadonnut vastaavanlaiset mustat kävelykengät, jotka hän oli saanut lahjaksi joitakin viikkoja ennen surmatekoa. Poliisin mukaan on todennäköistä, että surmaaja on laittanut jalkaansa nämä tapahtumapaikalta kadonneet kengät.

Aaltonen ei todennäköisesti tuntenut rikoksesta epäiltyä

Esitutkinnassa on selvinnyt rikoksesta epäillyn olleen surmayönä Hämeenkatu 12 pankkiautomaatilla. Aaltonen oli surmayönä käynyt baarikierroksella, ja puolenyön aikoihin on todennäköisesti ottanut taksikyydin rautatieaseman taksitolpalta. Kotiin päästyään Aaltonen on ilmeisesti käynyt ulkoiluttamassa koiriaan.

Poliisin selvitysten perusteella Aaltonen ja rikoksesta epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on hankittu erilaisia selvityksiä liittyen rikoksesta epäiltyyn henkilöön. Nämä tiedot tukevat rikosepäilyä, mutta ovat julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä, joten niiden sisältöä ei voida julkaista.

Aaltosen kuolemaan johtaneen henkirikoksen esitutkinta on päätetty tutkinnanjohtajan päätöksellä.