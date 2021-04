Linnunruokaa syövä näätä yllätti tamperelaisen Pirkon

Näätä on yöeläin, joka saalistaa hämärässä ja lepää päivisin.

Se on hyvin sopeutunut pimeässä liikkumiseen hyvän pimeänäön ja muistin ansiosta.

Näädällä on pituutta 45–55cm, häntä on 20–30 cm pitkä ja painoa näädällä on 1–2kg.