Pirkanmaan koronanyrkki yhä tiukkana: Seitsemäs juhlija on vappuna liikaa

Sisäliikuntapaikkojen avaamista suositellaan alle 20-vuotiaille jo tällä viikolla.

Koronatilanne ei ole helpottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella vielä niin, että alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki olisi valmis suurempiin rajoitusten purkutoimiin.

Esimerkiksi kuuden henkilön kokoontumisrajoitus halutaan pitää voimassa vapun yli. Kirjastojen ja museoiden avaamisesta koronanyrkki keskustelee ensi viikon tiistain kokouksessaan.

Sen sijaan alle 20-vuotiaiden (vuonna 2002 tai myöhemmin syntyneiden) ryhmäharrastukset myös sisätiloissa voidaan tällä viikolla käynnistää OKM:n ja THL:n turvaohjeita noudattaen. PSHP kertoo tiedotteessaan, että myös vapaan sivistyksen opetustoiminta, taiteen perusopetus ja nuorisotilat voidaan avata nuorille ohjattuun ryhmätoimintaan maskisuositusta ja turvaohjeita noudattaen.

Aluehallintovirasto tarkastelee toukokuun kokoontumisrajoitusta ensi viikolla.

Ei merkittävää laskua tartunnoissa eikä sairaalahoidon tarpeessa

Pirkanmaan koronaviruksen ilmaantuvuus on tiedotteen mukaan jatkunut lähes edellisviikkojen tasolla, vaikka päivittäistä vaihtelua on paljon. Tartuntojen kokonaismäärä laski edellisviikosta jonkin verran mutta Pirkanmaa on edelleen leviämisvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 63 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Fimlabin tekemistä koronatutkimuksista positiivisten tulosten osuus oli 1,9 prosenttia.

Sairaalahoitoa tarvitsevien osuus ei ole pääsiäisestä merkittävästi laskenut. Tiedotteessa kerrotaan, että Taysin osastoilla on edelleen toistakymmentä koronapotilasta.

Koska tartuntojen määrä yli 50-vuotiailla on ollut ennallaan, sairaalahoidon tarpeen ennustetaan pysyvän lähiajankin nykytasolla.

Koulujen lähiopetukseen siirtyminen ei ole näkynyt tartuntojen kasvuna. Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat jonkin verran vähentyneet.

Etelä-Afrikan muuntovirus yleistyy

Koronanyrkki kertoo, että viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 157 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 128:n tapauksen eli 82 prosentin tartuntalähde.

Tartuntoja todettiin nyt työpaikoilla suhteellisesti enemmän kuin aiempina viikkoina. Päihteidenkäyttäjien sekä asunnottomien parissa oleva epidemia muodostaa puolestaan merkittävän osan viime viikon tartunnoista.

Viime viikolla todettiin 47 perheiden sisällä saatua tartuntaa ja 17 sukulaisten ja ystävien tapaamisista saatua tartuntaa. Tartuntoja todettiin seitsemällä eri työpaikalla yhteensä 18. Hoito- tai hoivayksiköstä todettiin 14 tartuntaa, joista suurin osa oli asumispäivystyksessä (Tastu). Aikuisten sisäliikuntaharrastuksista tuli edelleen tartuntoja, viime viikolla yhteensä viisi tartuntaa.

Ulkomailta saatiin neljä tartuntaa. 21:stä muusta tapauksesta kolmasosa todettiin päihteidenkäyttäjillä. Yksittäisiä tartuntoja todettiin liikennevälineessä ja yksityisissä juhlissa.