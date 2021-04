Pirkanmaalla tartuntojen määrä matalin liki kahteen kuukauteen

Sunnuntaina vahvistui vain kymmenen uutta koronatapausta. Viimeksi alle kymmenen jäätiin 23. helmikuuta.

Pirkanmaan koronatilanne on ollut läpi epidemia-ajan esimerkiksi pääkaupunkiseutua selvästi maltillisempi. Tartuntamäärät eivät myöskään lähde putoamaan maakunnassa yhtä nopeasti.

Sunnuntai merkitsi kuitenkin yhtä merkkipaalua. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella tilastoitiin vain kymmenen uutta tartuntaa – ensimmäistä kertaa sitten helmikuun lopun. Kymmenen tartuntaa merkittiin kirjoihin viimeksi 28. helmikuuta.

Alle kymmenen on jääty viimeksi 23. helmikuuta, jolloin Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) ilmoitti yhdeksästä uudesta tartunnasta. Sunnuntain kymmentä tartuntaa matalammasta tartuntamäärästä ehti kulua siis liki kaksi kuukautta, tarkemmin 54 päivää.

Toisaalta on hyvä muistaa, että sunnuntain tartuntamäärät ovat normaalisti muita viikonpäiviä matalampia. Epidemia on Pirkanmaalla edelleen leviämisvaiheessa, mistä kertoo viimeisen seitsemän päivän yhteensä 157 tartuntaa. Päivittäinen keskiarvo on siis edelleen yli 20:n (22,4).

Sunnuntaita edeltävän kolmen vuorokauden lukemat toimivat myös muistutuksena: torstaina 41, perjantaina 23 ja lauantaina 27 tartuntaa.

Kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on laskenut myös varsin rauhallisesti. Tuoreen Taysin antaman lukeman mukaan ilmaantuvuus on nyt 63,2. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 69,3.

Leviämisvaiheen statuksesta ei Pirkanmaa ihan heti ole pääsemässä. Alemmalla eli kiihtymisvaiheen tasolla kahden viikon ilmaantuvuus ylittää virallisen määrityksen mukaan 10–25 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus lähestyy kiihtymisvaiheen tasoa eli alle kahta prosenttia. Viimeisen viikon keskiarvo on 2,11 koronatapausta sataa näytettä kohden.

Sunnuntaina Fimlab analysoi 533 testiä. Niistä positiivisia oli 1,88 prosenttia.

Edellisen kahden viikon ilmaantuvuuden kehitys Pirkanmaalla tänä vuonna