Jotain outoa Tampereella: ratikka valmiiksi etuajassa ja alle budjetin!

Avajaispäivänä 9. elokuuta ratikka kulkee myös Hatanpään valtatiellä. Ensimmäisen vaiheen tavoitekustannus alittuu Raitiotieallianssin tiedotteen mukaan noin 30 miljoonalla eurolla.

Tampereen raitiotien ensimmäinen osa valmistuu kesällä – etuajassa ja ennakoitua halvemmalla. Raitiotieallianssin laskelmien mukaan tavoitekustannus alittuu noin 30 miljoonalla eurolla.

Vauhti on ollut niin kova, että myöhemmin aloitettu Hatanpään valtatien pätkäkin on valmis samana päivänä 9. elokuuta, kun ratikka aloittaa virallisesti liikennöintinsä.

Menossa on Tampereen raitiotien viides rakentamisvuosi. Ei edes koronavirus ole puraissut aikataulua, sillä raitiotien ykkösosasta (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) on tiedotteen mukaan valmiina nyt 92 prosenttia. Projektiaikaa on kulunut kuitenkin vain 79 prosenttia.

Kakkososan projektiaikaa on kulunut 13 prosenttia ja valmiusaste on 10 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Raiteet kaartavat Hatanpään valtatieltä oikealle Hämeenkadulle.­

Myös raitiotieinfran testaamiseksi järjestetyt koeajot on saatu vietyä läpi suunnitellusti.

– Tähän mennessä koronatilanteella ei ole ollut vaikutuksia töiden etenemiseen ja hankkeella on otettu tarkasti huomioon viranomaisten ohjeet ja turvallisuusmääräykset. Virustilannetta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa teemme nopeasti toimenpiteitä. Henkilöstön ja hankkeen sidosryhmien terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikessa tekemisessä, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus painottaa tiedotteessa.

Hatanpään valtatien raitiotietyöt valmistuvat etuajassa kesällä. Tällöin tehdään myös ykkösosan viimeiset koeajot Hatanpään valtatiellä. Keskustan, Kalevan, Hervannan valtaväylän ja Hervannan raitiotietyöt ovat valmistuneet jo aiemmin. Katurakentamistöitä ykkösosalla tehdään tänä vuonna vielä Hämeenkadulla ja Hatanpään valtatiellä.

– Raitioliikenne Hatanpään valtatiellä alkaa 9. elokuuta eli suunniteltua aikaisemmin. Alun perin raitiotien Hatanpään valtatien osuudella piti valmistua kokonaisuudessaan vasta tämän vuoden loppuun mennessä. Kustannusennusteen mukaan tulemme myös alittamaan hankkeelle asetetun tavoitekustannuksen noin 30 miljoonalla eurolla, Sari Valjus toteaa.

Rakentamistyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) etenevät suunnitelmien mukaisesti. Osuudella 2B eli Santalahti–Lentävänniemi järvitäyttölupa Näsisaaren rakentamiseksi on vielä käsittelyssä. Vaasan hallinto-oikeus kumosi aiemman valituksen järvitäytön osalta, mutta päätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistyksen toimesta.

Santalahden ja Lentävänniemen välisten raitiotietöiden aloittaminen odottaa asian lopullista ratkaisua.

– Osalla 2A tämän vuoden näkyvimpiä työvaiheita ovat Santalahden uuden ylikulkusillan rakentaminen sekä Sepänkadun sillan uusiminen, jonka vuoksi liikenne Sepänkadun kautta katkeaa toukokuun alussa.

Hämeenkadun kaikki työt valmistuvat kesällä

Sään lämmettyä työt ovat käynnistyneet myös Hämeenkadulla.

– Olemme aloittaneet viimeiset katurakentamistyöt Hämeenkadun itäpäässä Aleksanterinkadun liittymässä. Myös Keskustorilla työalueet on jo aidattu ja pohjatyöt aloitettu. Varsinaiset kiveystyöt alkavat ensi viikolla. Hämeenkatu tulee myös kokonaisuudessaan valmistumaan kesällä etuajassa, sillä alun perin katurakennustöiden piti valmistua ensi vuonna, Valjus kertoo.

Keskustorilla tehdään kevään ja kesän aikana vielä kiveystöitä. Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun etelän puoleisessa liittymässä tehdään liikennevaloasennuksia ja kivitöitä.

Alue viimeistellään nyt, kun bussien kiertoreitti Aleksanterinkadun kautta on päättynyt. Hämeenkatu valmistuu kesän aikana kokonaisuudessaan, ennen elokuussa alkavaa raitioliikennettä.

Raitiotieallianssin lista vuoden 2021 töistä:

KESKUSTA

Itsenäisyydenkadulla Attilan tukimuurin betonirakennetyöt ovat valmistuneet ja alueella tehdään vielä kiveystöitä sekä raitiopysäkin katosasennuksia, jotka valmistuvat toukokuun puolivälissä.

Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun etelän puoleisessa liittymässä tehdään liikennevaloasennuksia ja kivitöitä useassa vaiheessa. Työt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun alkupuolella. Työt aiheuttavat muutoksia alueen jalankulkuun ja pyöräilyyn, mutta kaikkien työvaiheiden aikana kulku kiinteistöihin ja liikkeisiin turvataan.

Keskustorilla tehdään viikosta 16 alkaen kiveystöitä, joista on ajoittain muutoksia jalankulku-ja pyöräilyreitteihin. Kesäkuun alussa bussiliikenne Aleksis Kiven kadulta jää pois, ja silloin aloitetaan kadun ennallistamistoimet ja kivityöt. Aleksis Kiven katu toimi pitkään bussien kiertoreittinä, kun bussiliikenne länteen ohjattiin raitiotietöiden vuoksi pois Hämeenkadulta.

Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä tehdään viikolta 17 alkaen kivitöitä, kaapeliputkituksia, ja jalankulkualueiden massanvaihtoa. Töiden vuoksi jalankulkureitteihin voi tulla pieniä muutoksia.

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä tehdään parhaillaan viimeisiä raitiotietöitä kuten ratajohtojen säätöjä ja vaihteiden viimeistelyjä. Hatanpään valtatielle istutettavien katupuiden kantavaa kasvualustaa asennetaan kevään aikana. Syksyllä istutetaan katupuita ja asennetaan katutilan kalusteita kuten penkkejä ja roskakoreja.

Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä tehdään huhtikuusta alkaen kiveystöitä kadun molemmilla reunoilla. Kadun itäpuolelle asennetaan kesän aikana bussipysäkin pysäkkikatokset. Paimenpoika-patsas kadun länsipuolella siirretään uuteen sijaintiin ja konservoidaan alkukesän aikana museotoimen toimesta. Kiveystöitä jatketaan vielä elo-syyskuussa Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen itäpuolella.

Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä Otavalankadun tunnelin vesieristystyöt ovat valmistuneet, ja alueella jatketaan kevään aikana mm. kaapeliputkituksia. Lisäksi osuudella tehdään kevään aikana jalkakäytävien ja pyöräväylien rakennekerroksia sekä reunakiveyksiä kiinteistöjen vierustalle. Toukokuussa aloitetaan kiveystyöt, jotka jatkuvat heinäkuulle saakka. Lisäksi kesän aikana ajoradat ja pyörätiet asfaltoidaan lopullisille asfalttipinnoille.

Suvantokadulla tehdään vesihuoltotöitä. Raitiotieallianssin työalue on Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välisellä osuudella ja Tampereen Infra työskentelee Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä. Töistä aiheutuu vaihtuvia liikennejärjestelyjä, ja tällä hetkellä Suvantokatu on suljettu Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välillä. Kiinteistöille kulku ja huoltoajo on järjestetty kaikissa työvaiheissa, ja myös jalankulku alueella toimii. Suvantokadun sulun myötä liikenne on muutettu Tuomiokirkonkadulla kaksisuuntaiseksi välillä Vuolteenkatu-Suvantokatu. Suvantokadun läntinen suojatie on poistettu töiden ajaksi käytöstä. Raitiotieallianssin osuus vesihuoltotöistä Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä valmistuu kesäkuussa.

Suvantokadun ja linja-autoaseman välillä tehdään kantavan kasvualustan täyttötöitä sekä jatketaan Sorin aukion raitiopysäkin kiveystöitä ja pysäkkialueen putkituksia. Ratinan kauppakeskuksen edustalla tehdään kiveystöitä syksylle asti sekä paasikivimuurien rakentamistöitä.

Linja-autoaseman edustalla sijaitsevan sähkönsyöttöaseman pihassa aloitetaan tukimuurin rakentaminen muotitus- ja raudoitustöillä huhtikuun lopulla. Lisäksi alueella tehdään piha-alueen pintojen viimeistelyä ja Ratikan kuljettajien wc-kopin asennustöitä. Touko-kesäkuussa linja-autoaseman edustalle asennetaan jälleen myös bussipysäkit ja bussiliikenne palautuu kohdalle.

Hatanpään valtatiellä jatketaan myös kesäkuun lopulle ajojohtimien asennustöitä. Asennuksia tehdään ajoittain myös öisin, ja liikennettä voidaan joutua pysäyttämään ja ohjaamaan työkohdan ohi liikenteenohjaajilla. Työt tehdään nostokorista, joka liikkuu myös kiinteistöjen seinustojen vierellä.

Yötöitä Sepänkadun sillalla.­

SANTALAHTI

Pirkankadulla jatketaan vesihuoltotöitä ja liikennettä siirretään työmaa-alueen ympärillä työvaiheiden mukaisesti. Kevään aikana tehdään loppuun Pirkankadun eteläpuolen katurakennustöitä. Töistä aiheutuu ajoittain muutoksia jalankulkuväylien sijaintiin. Eteläpuolen töiden valmistuttua aloitetaan kesäkuussa katurakennustyöt Pirkankadun pohjoispuolella. Myös näistä töistä aiheutuu autoliikenteen kaistamuutoksia ja jalankulku- ja pyöräilyreittien siirtoja. Pirkankadun katurakennustyöt saadaan valmiiksi loppukesällä.

Sepänkadulla jatketaan vesihuoltotöitä Pirkankadun ja Satakunnankadun välillä. Sepänkadun sillan alapuolella rautatiealueella tehdään toukokuun alkuun saakka sillan purkua valmistelevia töitä. Sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan tilalle. Suojakatosta rakennetaan turvallisuussyiden vuoksi pääsääntöisesti arkiöinä, koska tällöin junaliikenteen lomaan on mahdollista sovitella työaikoja.

Maanantaina 3. toukokuuta Raitiotieallianssi aloittaa Sepänkadun sillan purkutyöt ja niiden jälkeen uuden ylikulkusillan rakentamisen. Samalla Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistaan noin 15 kuukauden ajaksi. Myös Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen osuus Sepänkadusta suljetaan tällöin liikenteeltä, eli Sepänkatu suljetaan molemmin puolin Satakunnankadun liittymää. Töiden aikana kulku ja huoltoajot Sepänkadun kiinteistöihin varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen. Sepänkadun siltatöistä ja niiden liikennevaikutuksista viestitään tarkemmin viikolla 17.

Sepänkadulle asennetaan myös kesän kuluessa kakkososan ensimmäiset raitiotiekiskot. Päällysrakennetöihin päästään arviolta heinäkuussa.

Paasikivenkadulla tehdään liikennejärjestelyjä Sepänkadun sulkemisen jälkeen ja mm. kiertoliittymä Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymästä poistuu. Pyöräilyreitti Paasikivenkadulla siirtyy Onkiniemenkadulta Paasikivenkadun pohjoispuolelle Haarlankujan ja Sepänkadun välillä. Kesän kuluessa pyöräily siirtyy Paasikivenkadun pohjoisreunaan kokonaan. Katurakentaminen jatkuu Haarlankujan liittymästä keskustaan päin. Paasikivenkadun eteläpuolella, Sepänkadun länsipuolella, aloitetaan liikenteen siirron jälkeen kaapeleiden siirtoa, putkireittien rakentamista sekä tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Sillan raudoitustyöt alkavat toukokuussa ja valuja tehdään kesällä. Viikoilla 16 ja 17 tehdään öisin sillan ylityspalkkien nostoja, joista aiheutuu ajoittain kaistamuutoksia. Siltatyöt valmistuvat loppuvuonna. Uudesta ylikulkusillasta tulee yli kaksi kertaa nykyistä leveämpi jalankulun ja pyöräilyn esteetön väylä Rantatien, Paasikiventien ja tulevan raitiotien yli.

Viikolla 17 Paasikiventiellä siirretään Rantatunnelin telematiikkakeskusta ja -portaaleita öisin noin viikon ajan. Siirron vuoksi tunnelin opasteet ovat pois käytöstä Vaitinaron risteyksen ja Paasikivenkadun risteyssillan välillä. Töiden aikana tunnelin nopeusrajoitus on Tieliikennekeskuksen määrittelemä 60 kilometriä tunnissa. Tunnelissa ja sen itäpuolella järjestelmät toimivat.

Rantatielle rakennettavien kahden tukimuurin työt ovat loppuvaiheessa ja valmistuvat kevään kuluessa. Toukokuun alussa Rantatien itäpäässä siirretään autoliikenne tulevan rata-alueen kohdalle ja aloitetaan Rantatien katurakentamistyöt. Myös länsipäässä tehdään liikennejärjestelyjä ja ajokaistamuutoksia.

Työmaa haittaa tällä hetkellä liikennettä muun muassa Pirkankadulla.­