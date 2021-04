Korona leviää Pirkanmaalla – 41 on viikon korkein tartuntamäärä

Edellisen kahden viikon keskiarvo oli 23,4 tartuntaa päivässä.

Koronaepidemian hellittämiseen liittyviin haaveisiin on yhä syytä suhtautua maltillisesti. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut 41 uudesta tartunnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella.

Fimab analysoi torstaina 1 392 näytettä. Positiivisten näytteiden osuus oli 2,95 eli selkeästi yli leviämisvaiheen kriteeriksi määritellyn kahden prosentin rajan.

Tartuntamäärät ovat Pirkanmaallakin laskeneet epidemian pahimmasta vaiheesta, mutta 41 on kalenteriviikon tähän mennessä korkein ja koko runsaan vuoden kestäneen epidemia-ajan 19. korkein yksittäisen päivän lukema.

Viimeisen parin viikon aikana Pirkanmaalla on tilastoitu muitakin yksittäisiä synkkiä päiviä: viime lauantaina tartuntoja todettiin 49. Keskiviikkona 31. maaliskuuta positiivisia näytteitä analysoitiin peräti 62.

Koko korona-ajan tähän mennessä korkein päivälukema (70) merkittiin keskiviikon 10. maaliskuuta kohdalle.

Trendi on kuitenkin ollut hiljalleen aleneva. Torstain 41 tartuntaa edeltäneen 14 vuorokauden aikana tartuntoja oli keskimäärin 23,4 päivässä. Alimmillaan kahden viikon aikana on käyty 12 tartunnassa. Tämä lukema on kirjattu tämän viikon maanantaina ja viime viikon tiistaina.

Yleisimmin käytetty 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on Taysin ilmoittamien lukemien mukaan nyt 64,7. Ylimmillään ilmaantuvuuslukema on käynyt 106,5:ssä. Tästä 27. maaliskuuta kirjatusta lukemasta on yhä alle kolme viikkoa.

Positiivisten näytteiden osuus viimeisen kahden viikon ajalta on edelleen korkea: 2,83 prosenttia.