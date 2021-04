Kalevi Nummisen mukaan ainoa oikea ”mummo” on Koulukadun kentän eteläpäädyn vasen yläkulma.

Ylä- ja Alamummo ovat saaneet katukylttinsä Tampereella. Kaduilla on mittaa yhteensä vaatimattomat 34 metriä.­

Ylä- ja alamummo eivät ole enää pelkkää suomalaisen jääkiekkohistorian tarustoa. Nyt mustan lätkän sijoituspaikat näkyvät konkreettisesti katukyltteinä myös Tampereen katuverkossa.

Kyltit löytyvät paikoilleen asennettuina Kalevan kaupunginosassa lähellä Hakametsän hallia, suomalaisen jääkiekon pyhättöä. Hallia vastapäätä, Hervannan valtaväylän toisella puolella rakenteilla olevan kerrostaloalueen nimi on Kalevankulma.

Hakametsän halli häämöttää Hervannan valtaväylän toisella puolella.­

Mummo-katujen tallaaminen ei paljoa kengänpohjia kuluta, sillä sekä Ylä- että Alamummo ovat vain lyhyitä Jäähallinraitilta kerrostalojen keskelle lähteviä pistoja. Alamummolla on mittaa 16 metriä, Ylämummolla 18 metriä.

Moni yhdistää kadunpätkien nimet tv-kommentaattorinakin toimineeseen Leijonien vuoden 1995 MM-kapteenin, tapparalaiseen Timo Jutilaan. Vanhemman polven Tappara-legenda, pelaajana ja valmentajanakin maajoukkueessa esiintynyt Kalevi Numminen huomauttaa kuitenkin, että ”mummo” tuli osaksi kiekkotermistöä jo reilut 60 vuotta sitten.

Kaiken (eli asiaan oleellisen jääkiekkomaalin) takana oli tuolloin Tampereella toiminut De Gamlas Hem -niminen vanhainkoti.

– Tampereella oli silloin ruotsinkielistä porukkaa töissä, Numminen, 81, muistelee nuoruusvuosiaan IS:lle.

Numminen oli mukana lätkimässä kiekkoa kaupungin keskustassa Pyynikinrinteen liepeillä Kaakinmaalla sijaitsevalla Koulukadun kentällä. Ruotsinkielinen vanhainkoti sijaitsi etelä–pohjoissuuntaisen kaukalon kaakkoiskulmalla, Pyhäjärven puolella. Tästä syystä kaukalon eteläpäädyn maalia ryhdyttiin kutsumaan mummokopaksi.

Kalevi Numminen Koulukadun kentällä Ilveksen ja Tapparan välisessä SM-sarjapelissä vuonna 1959. Kiekosta taistelemassa Ilveksen Raimo Kilpiö (vas.) ja Tapparan Yrjö Hakala. Numminen heidän keskellään.­

– Eteläpuiston puoleisen maalin vasemmasta yläkulmasta tuli ylämummo, Numminen vahvistaa tarinan.

– Nimestä on liikkeellä monta versiota, mutta tämä on sataprosenttisen varmasti se oikea. Ja kyse on nimenomaan vasemmasta yläkulmasta, sillä se oli vanhainkotiin nähden maalin lähin osa. Oon siihen ylämummoon itsekin monta kertaa vetänyt.

Kalevi Numminen kuvattuna Hakametsän hallissa vuonna 2019.­

Pohjoispään maalia kutsuttiin puolestaan soppakopaksi, koska kadun toisella puolella toimi Tampereen talouskoulu. Vuonna 1984 koulun nimi muuttui Tampereen palvelualan ammattiopistoksi.

Vanhainkoti lopetti toimintansa vuonna 1983. Nykyisin rakennuksessa toimii Pirkanmaan musiikkiopisto.

Koulukadulle rakennettiin Suomen ensimmäinen tekojäärata vuonna 1956. Koulukadun kenttä olikin Suomi-kiekon mekka ennen vuonna 1965 valmistunutta Hakametsän hallia.

Ylämummo-talojen yläkerrat ovat kovin korkealla. Kiekkoa tuskin ikkunaan lämätään.­

Jossain vaiheessa ylämummotermi lähti rönsyilemään ja leviämään. Nykyisin myös oikeaan ylänurkkaan osunutta laukausta kutsutaan ylämummoksi. Alamummoistakin on tullut kiekkoslangia.

Mummo-kadutkin menivät hieman väärään osoitteeseen. Koulukadun kentältä Kalevankulmaan on ajomatkaa reilut neljä kilometriä.

Kalevankulman asuinalueelle eli mummokatujen tuntumaan nousee yhteensä 12 uutta kerrostaloa. Ensimmäisten on määrä valmistua mahdollisesti jo ennen syksyä. Asukkaita alueelle tulee noin 1300.