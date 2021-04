Suunnitelmissa elävöittää myös Aleksis Kiven katua aina Laukontorille saakka. Myös kisakatsomoita luvassa.

Osa koronan exit-strategiaa ovat uudet visiot. Niitä syntyy myös Tampereella.

Kaupungin keskustaan on kaupungin tiedotteen mukaan luvassa useita pilottiprojekteja. Niistä pääsee osalliseksi myös Keskustorin alue ja Aleksis Kiven katu.

Keskustorin alueelle suunnitellaan Tampereen Teatterin ja Raatihuoneen väliin sijoittuvaa kesäkeidasta, uudenlaista oleskelualuetta, joka olisi avoinna heinäkuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.

Kesäkeitaalle toivotaan paikallisten ravintoloiden myyntipisteitä ja erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Molinin aukiolla on mahdollisuus pilotoida väliaikaista toimintaa esimerkiksi kisakatsomoita. Jugendtori pysyy kaupungin vuokrattavana alueena.

Keskustorin kesäkeidasta suunnitellaan tiedotteen mukaan laadukkaaksi ja omaleimaiseksi kokonaisuudeksi, jossa visuaalinen toteutus on tärkeässä roolissa.

– Yksityiskohdat tarkentuvat vielä, mutta kokonaisuutta edistetään Tampereen tyylillä, eli tehdään sellaista, mitä Keskustorilla ei ole vielä nähty, tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen sanoo.

Kaupungin tavoitteena on, että Keskustorin kesäkeidas on avoinna heinäkuusta syyskuuhun, koronatilanne ja sen aiheuttamat rajoitukset huomioiden. Suunnitelmana on avata toukokuun alussa toimijahaku Keskustorin myyntipisteistä kiinnostuneille paikallisille ravintolayrittäjille.

Keidas voisi suunnitelmien mukaan ulottua Aleksis Kiven katua pitkin aina Laukontorille saakka. Kesän pilottiprojektissa katu somistettaisiin kesäkeitaan mukaisesti ja annettaisiin kadun varrella toimivien kivijalkayritysten vallattavaksi mahdollistamalla yritysten levittäytyminen liiketilojen ulkopuolelle.

Tiedotteessa puhutaan viihtyisästä ihmisvirtoja liikuttavasta akselista. Katutilan suunnittelua tehdään yhdessä sen varrella toimivien yritysten kanssa.

Uusilla kokeiluilla kaupunki haluaa kehittää läntistä keskusta-aluetta. Myös korona-aika on voimistanut ulkoalueiden merkitystä.

Kokeiluja ja kesäkeitaan toteuttamista on tarkoitus jatkaa saatujen kokemusten perusteella myös seuraavina vuosina.

Kesänajan pilottiprojekteja suunnitellaan yhteistyössä Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja tapahtumapalveluiden kanssa.