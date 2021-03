Poliisi epäilee koronaan sairastuneen rikkoneen eristystään Valkeakoskella – sivullisia altistunut

Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus epäillystä terveydensuojelurikkomuksesta.

Valkeakosken poliisi tutkii epäiltyä terveydensuojelurikkomusta. Eristykseen määrätyn miehen epäillään liikkuneen eristyksensä aikana kahdessa kauppakeskuksessa viime lauantaina.

Rikosilmoitus on tehty poliisin omasta aloitteesta, ja se on kirjattu rikoskomisario Panu Raution määräyksestä. Raution mukaan poliisilla on syytä epäillä, että mies on rikkonut hänelle määrättyä eristystä.

– Poliisille tuli tieto asiasta maanantaina aamupäivän aikana, ja nyt alamme selvittää tätä, Rautio kertoo Ilta-Sanomille.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Koronavirusta sairastava henkilö määrätään eristykseen, ja eristyspaikasta ei saa poistua eristysaikana.

Jos rikkoo tartuntatautilain nojalla määrättyä eristystä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, kyseessä on terveydensuojelurikkomus, josta voidaan tuomita sakkoon tai enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Valkeakosken kaupunki tiedotti lauantai-iltana, että kaupungin keskustassa kahden kauppakeskuksen, Torikeskuksen ja Koskikaran, yleisissä tiloissa oli lauantaina 27. maaliskuuta kello 12.30–14.30 välisenä aikana liikkunut koronapositiivinen henkilö.

MTV:n tietojen mukaan liikekeskus Koskikaran vartijat olivat puuttuneet miehen toimiin.

Poliisilla tai Valkeakosken kaupungin johtavalla ylilääkärillä, vt. sosiaali- ja terveysjohtajalla Riikka Luodolla ei ole vielä tietoa, miten vartijat saivat tietoonsa, että mies oli koronapositiivinen.

Mies on voinut altistaa muita kauppakeskuksissa kyseisenä aikoina liikkuneita koronavirustartunnalle. Altistuminen on ollut mahdollista kauppakeskusten aulatiloissa, ei liiketilojen puolella.

– Liikekeskuksissa maskia käyttäneiden ei tarvitse olla huolissaan. Mikäli et ole käyttänyt maskia, tarkkaile oireita ja hakeudu herkästi testiin, Valkeakosken kaupungin tiedotteessa korostetaan.

Rautio korjaa julkisuudessa olleita tietoja siltä osin, että poliisilla ei ole tietoa, onko sairastuneella kantavirus vai huomattavasti ärhäkämmin tarttuva virusmuunnos.

– Siihen en osaa ottaa vielä kantaa, Rautio sanoi.