Lontoossa asuva suomalaismies löysi aitoja Beatles-dioja sisältävän laatikon roskalavalta tammikuussa 2001.

Lempäälässä toimiva Huutokauppahuone Aleksi on saanut maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen toimeksiannon. Huutokaupan myytäväksi on tullut 67 diakuvaa The Beatles -yhtyeestä.

Sami Taustila Huutokauppahuone Aleksilta.­

Beatles-kuvia on maailma täynnä, mutta huutokauppayrittäjä, meklari Sami Taustila kertoo, että tällä kertaa kuvat ovat aitoja, alkuperäisiä – ja arvatenkin arvokkaita.

IS oli mukana selvittämässä kuvien aitoutta ja arvoa suomalaisten Beatles-asiantuntijoiden avulla. Taustila on enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen.

– Selvitysten perusteella on mahdollista, että kuvien arvo voi nousta huutokaupassa 500 000 tai ehkä jopa miljoonaan euroon, Taustila sanoo.

Nimettömänä pysyttelevä Beatles-asiantuntija uskoo kuvien arvoksi ainakin 200 000 euroa.

– Keräilyasioissa haarukka on usein ihan hirmuinen – suuntaan tai toiseen, asiantuntija kuitenkin muistuttaa.

Rock-musiikin suurimpana pidetyn liverpoolilaisyhtyeen kuvien päätyminen Lontoon kautta Lempäälään on tarinana vähintäänkin erikoinen. Myyjä on Lontoossa asuva suomalaismies, jonka haltuun kuvat päätyivät tammikuussa 2001 – eli hieman yli 20 vuotta sitten.

Mies asui Länsi-Lontoossa samassa naapurustossa, jossa sijaitsi myös Beatles-levyjen julkaisijana toimineen EMIn toimisto.

– Mies löysi pihalla olleelta roskalavalta pahvilaatikon ja otti sen haltuunsa. Nyt myyntiin tulleet 67 diakuvaa olivat tuossa laatikossa. Mies piti kuvat itsellään, Taustila taustoittaa.

Myöhemmin kävi ilmi, ettei kuvien olisi missään tapauksessa pitänyt joutua roskalavalle. Lehtitietojen mukaan EMI ja Beatles-jäsenten aikanaan perustama Apple Corps haastoivat EMIn toimiston siivouksesta vastanneen yrityksen oikeuteen kaikkiaan yli 450 valokuvan kadottamisesta.

EMI ja Apple Corps vaativat siivousyritykseltä 1,4 miljoonan punnan vahingonkorvausta. Tiedotusvälineissä ei ole julkaistu tietoa siitä, millaiseen ratkaisuun riita-asiassa päädyttiin.

Kanteen mukaan valokuvalaatikoita oli useampia ja jokaisen päällä oli lappu ”do not litter – do not touch” eli ”älä laita roskiin, älä koske”. Siivousfirman mukaan laatikoiden päällä ei ollut mitään lappua.

Roskalavalle päätyneissä laatikoissa oli useita ainutkertaisia dioja kuten seitsemän otosta vuodelta 1963. Kyseisiä kuvia käytettiin Beatlesin debyyttilevyn Please Please Me -kannessa. Myös vuonna 1973 julkaistun Red-kokoelman alkuperäiset otokset joutuivat siivouksen yhteydessä kadoksiin.

Lempääläläisen huutokaupan myyntiin päätyneissä kuvissa on otoksia, joita suomalaiset asiantuntijat pitävät useiden kymmenientuhansien eurojen arvoisena.

Monen mutkan jälkeen Suomeen päätyneet Beatles-kuvat on tarkoitus huutokaupata syksyllä.

John Lennonin, Paul McCartneyn, George Harrisonin ja Ringo Starrin muodostamaan brittikvartettiin liittyvät esineet ovat haluttuja keräilykohteita. Esimerkiksi Lennonin henkilökohtainen kopio teurastajakannestaan kuuluisasta, USA:n markkinoille tarkoitetusta vuoden 1966 Yesterday ja Today -levystä myytiin kolmisen vuotta sitten hintaan vajaalla 160 000 eurolla.

Lennonin hiustupsu myytiin kolme vuotta aiemmin 32 000 eurolla.