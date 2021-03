Taysin tilastot paljastavat, että kahden viikon ilmaantuvuus on noussut yli sadan.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut, että keskiviikon 1 911 näytteestä paljastui 47 uutta koronatartuntaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella.

Lukema on selvästi pienempi kuin tasan viikkoa aiemmin tilastoitu epidemiahistorian ennätys (70 tartuntaa), mutta samalla selvästi suurempi kuin kahden viikon takainen (27).

Tämä tarkoittaa, että viruksen ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden yleisimmin käytetyn 14 vuorokauden mittarin mukaan on noussut uudelle tasolle eli yli sadan.

Viimeisen kahden viikon aikana PSHP:n alueella on todettu Taysin mukaan 542 uutta koronatapausta. Koska alueen väestömäärä on THL:n tilastojen mukaan 541 135, tarkoittaa se, että enemmän kuin yksi tuhannesta pirkanmaalaisesta on saanut tartunnan viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Raja ylittyy toki vain niukasti. Ilmaantuvuusluku on pyöristettynä nyt 100,2.

THL:n sivuilla kerrotaan Pirkanmaan kahden viikon ilmaantuvuusluvuksi vain 75,0. Ero johtuu siitä, että tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät THL:lle muutaman päivän viiveellä. Lisäksi THL laskee ilmaantuvuuden väestön virallisen asuinmaakunnan perusteella, minkä vuoksi todetut tartunnat saattavat lopulta päätyä jonkun muun sairaanhoitopiirin tilastoihin.

Kahden viikon ilmaantuvuus Pirkanmaalla on lähes kaksinkertaistunut verrattuna edelliseen kahden viikon jaksoon. Keskiviikkona 3. maaliskuuta ilmaantuvuus oli vain 50,3.

Vain kolme viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli vain 32,0.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluvun kehitys vuoden 2021 aikana Taysin keskiviikkoa koskevien ilmoitusten perusteella: