Tampereen valtti on sen maine. Myös Turku ja Oulu kärkipäässä. Helsingin ongelmina kustannusrakenne ja ympäristö.

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Näin antaa ymmärtää tuore tutkimus, jossa vertailtiin kymmentä suurinta suomalaiskaupunkia.

T-Media selvitti Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksessaan potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä. Tampere voitti kisan ennen Kuopiota ja Jyväskylää. Myös Turku ja Oulu selvisivät tutkimuksessa keskiviivan paremmalle puolelle.

Sen sijaan pääkaupunkiseudun kuntien vetovoima vaikuttaa tulosten perusteella kehnommalta: Espoo oli kuudes, Vantaa seitsemäs – ja Helsinki hännänhuippuna vasta kymmenes!

Vaikka tutkittujen kaupunkien saamissa arvioissa on selkeitä eroja, niin T-Median tiedotteen mukaan kaupungit saavat keskimäärin parhaat arviot sijainnistaan, tarjoamistaan palveluista sekä alueen elinvoimasta.

Tampere erottuu edukseen kymmenen suurimman kaupungin joukossa: se on ykkönen sekä vetovoimassa että maineessa. Tampereen sekä muiden tutkittujen kaupunkien mainetta arvioitiin Vetovoima&Vaikutus-mallin lisäksi Luottamus&Maine-mallilla, jossa mitataan muun muassa kaupungin hallinnon toimivuutta ja mainetta työnantajana.

24-vuotiaat ovat Tampereen suurin ikäluokka

T-Median mukaan Tampere on malliesimerkki kaupungista, jossa on tehty pitkään työtä kaupungin vetovoiman ja maineen eri osatekijöiden suhteen. Kaupunki saa ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan elinvoiman osa-alueesta, jossa on kyse kasvavasta talousalueesta, jolla yritykset voivat hyvin.

– Menestyksemme ytimessä on hyvä yhteistyö alueemme yrityksien, elinkeinoelämän ja korkeakouluyhteisön kanssa. Asukkaissamme suurin ikäluokkamme ovat 24-vuotiaat, jotka ovat osaamisen, innovoinnin ja kehityksen kimmoke, Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo tiedotteessa.

– Pelkillä yrityksillä, opiskelu- ja työpaikoilla emme ykköspaikkaa toki saa vaan tarvitsemme kulttuuria, elämyksiä ja toimivia palveluita sekä investointeja hyvinvoinnin sekä kasvun tueksi. Tästä kyvystä tehdä päätöksiä ja parantaa tamperelaisten elämää saamme kehuja laajalti.

Kakkoseksi tulleen Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen puolestaan korostaa, ettei mitään saa ilmaiseksi. Kaupungin vetovoimatekijät, vahvuudet ja heikkoudet on ensin tunnistettava. Tunnistamisen jälkeen tarvitaan paljon systemaattista työtä.

– Lopulta kyse on myös tahtotilasta, jolla kaupunkia kehitetään. Korkea asukastyytyväisyys luo vahvan pohjan ulospäin säteilevälle myönteiselle kierteelle. Meillä on onnistuttu synnyttämään myönteinen ilmapiiri, jossa kaupungin päättäjillä ja muulla organisaatiolla on oma ansionsa, Pirhonen sanoo tiedotteessa.

Helsingin viimeinen sija on tutkijoille yllätys. Tampereen ohella Helsinki sai kuitenkin parhaan arvon sijainnistaan.

– Tämä selittyy osin kahdella osatekijällä, joissa Helsinki menestyy heikosti: kustannusrakenteella ja vastaajien näkemyksillä ympäristöstä. Sinällään on mielenkiintoista, että naapurikaupunki Espoo saa hyvän arvosanan juuri ympäristön osalta. Vastaajat kokevat Espoon turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi, tutkimuksesta vastaava Kari Väisänen T-Mediasta toteaa.

Kaupunkien vetovoimakyselyn arvosanat:

Tampere 3,82 Kuopio 3,75 Jyväskylä 3,70 Turku 3,68 Oulu 3,66 Espoo 3,55 Vantaa 3,42 Lahti 3,37 Pori 3,31 Helsinki 3,19

Näin tutkittiin

Tulokset pohjautuvat marras-joulukuussa 2020 toteutettuun Vetovoima&Vaikutus-tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomen kymmenen, asukasluvultaan suurimman, kaupungin vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa. Tutkimukseen osallistui 1 696 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. T-Median Vetovoima&Vaikutus-tutkimusmallissa kaupungin saama vetovoimapistemäärä muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona: elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.