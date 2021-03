Tämä on Pirkanmaan korona­tilanne – Tampere lähestyy tartunta­prosenteissa ykkös­sijaa pitävää Parkanoa

IS tutki, miten virus on vallannut alaa maakunnan eri kolkissa vuodenvaihteen jälkeen.

Vajaan 6­500 asukkaan Parkano on todettujen koronatapausten valossa yhä pahimmin Pirkanmaalla epidemiasta kärsinyt kunta. Pohjois-Pirkanmaan pikkukaupungissa on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan 55 tartuntaa.

Prosentuaalisesti koronan sairastaneiden osuus on Parkanossa nyt 0,861. Kääntäen: jos Parkanon torille saapuu mummosta mukulaan – turvavälit huomioiden – 116 ihmistä, niin matemaattisesti on todennäköistä, että yksi heistä on viruksen purema.

Tällä hetkellä Parkanon torilla on kuitenkin varsin turvallista, sillä kaupunkia kohdanneesta koronaryppäästä on aikaa. Marraskuun lopulla Parkano julistettiin hetkellisesti leviämisvaiheen alueeksi, mutta rypäs saatiin tuolloin kuriin.

THL:n numerot toimivat todisteena. Vuodenvaihteen aikoihin Parkanossa oli varmistettu 49 koronatartuntaa, joten määrä ei ole tuon jälkeen käytännössä juuri kasvanut.

Ryppään ansiosta Parkano humahti kerralla Pirkanmaan pahimmaksi pesäkkeeksi, mutta tasaisemmin edennyt maakunnan pääkaupunki Tampere on nykymenolla kaappaamassa tittelin pian itselleen. Tampereen prosenttiluku on nyt 0,831.

Tampereella tapauksia on todettu THL:n tietojen mukaan 1983 joten 2 000:n raja on rikkoutumassa näinä päivinä. Tampereen tapausmäärä oli vuodenvaiheessa vain 1 093, joten korona on levinnyt kaupungissa valitettavan tehokkaasti.

Suhteellisesti vielä kovempi nousu on ollut pienessä Punkalaitumen kunnassa. Vuodenvaihteessa Punkalaitumella oli todettu vain kahdeksan koronatapausta, mutta nyt määrä on enemmän kuin tuplaantunut 20:een.

Vielä joulukuun alussa Punkalaidun loisti poissaolollaan THL:n ylläpitämältä niin sanotulta koronakartalta, jolle suomalaiset kunnat ”pääsevät” tapausmäärän ollessa alle viisi. Nyt Punkalaitumen prosenttiluku (0,701) on Pirkanmaan kolmanneksi korkein.

Suhteellisesti laskien Pirkanmaan keskikokoisista (15 – 35 000 asukasta) kunnista korona on levinnyt pahimmin Lempäälässä (0,679) ja Pirkkalassa (0,668). Sen sijaan Akaa (0,234) on 40:llä tartunnallaan selvinnyt epidemiasta tähän mennessä erinomaisen hyvin.

Kappalemäärissä laskien tartuntoja on vuodenvaihteen jälkeen todettu Tampereen (890) jälkeen eniten Ylöjärvellä (72), Kangasalla (64) ja Valkeakoskella (62).

Kahdessa Pirkanmaan kolkassa kannetaan yhä koronapuhtaan kunnan mainetta pienen gallialaiskylän tavoin, sillä Kihniötä ja Kuhmoista koronakartalla ei edelleenkään näy.

Koronatartuntojen prosenttiosuus asukasmäärää kohden Pirkanmaan kunnissa (suluissa todettujen tapausten lukumäärä ja muutos vuodenvaihteen jälkeen):

Parkano 0,861 (55 / +6)

Tampere 0,831 (1983 / +890)

Punkalaidun 0,701 (20 / +12)

Lempäälä 0,679 (161 / +49)

Pirkkala 0,668 (132 / +38)

Valkeakoski 0,641 (134 / +62)

Virrat 0,551 (36 / +24)

Mänttä-Vilppula 0,510 (50 / +15)

Ylöjärvi 0,499 (166 / +72)

Nokia 0,464 (159 / +50)

Kangasala 0,421 (135 / +64)

Pälkäne 0,419 (27 / +16)

Orivesi 0,374 (34 / +12)

Ikaalinen 0,348 (24 / +14)

Vesilahti 0,343 (15 / +3)

Sastamala 0,331 (80 / +36)

Hämeenkyrö 0,317 (33 / +22)

Juupajoki 0,274 (5*)

Akaa 0,243 (40 / +25)

Ruovesi 0,234 (10 / +3)

Urjala 0,107 (5*)

* Juupajoella ja Urjalassa ei oltu todettu yhtään koronatartuntaa vuodenvaihteeseen mennessä.