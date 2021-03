Vartija kyttäsi kaupassa romaninaisia parin metrin päästä 20 minuuttia – sakkoja ja kuluja yli 4500 euroa

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi vartijan syyllistyneen syrjintään nolaamalla asiakkaat ja leimaamalla heidät varkaiksi.

43-vuotias romaninainen ja hänen 16-vuotias tyttärensä joutuivat etnisestä taustasta johtuvan syrjinnän kohteiksi Löytötexin myymälässä Tampereen Lielahdessa toukokuussa 2019. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi syrjintään syyllistyneen turva-alan yrityksen työntekijän teosta 40 päiväsakkoon.

Vastaaja, nyt 24-vuotias mies, sai maksaakseen 800 euron sakot. Lisäksi oikeus määräsi hänet korvaamaan molemmille naisille 1200 euroa syrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä.

Äiti oli pukeutunut romaniasuun, tytär ei. Naisten kanssa samaan aikaan kauppaan tullut kantaväestöön kuuluva todistaja kertoi oikeudessa, miten ”kassoilla ollut vastaaja oli kuin sähköiskusta noussut ja lähtenyt heidän peräänsä”.

Romaninaisten kauppareissu kesti noin 15–20 minuuttia. Naiset kertoivat vartijan olleen koko ajan aivan lähietäisyydessä, vain 1–3 metrin päässä, vaikka kaupassa oli muitakin asiakkaita.

Naiset kokivat tilanteen noloksi. Äiti ajatteli muiden asiakkaiden pitäneen häntä varkaana. Tytärtä puolestaan hävetti tilanne äitinsä puolesta.

Äiti oli huomauttanut vartijalle, ettei heitä tarvitse seurata. Äidin mukaan vartija oli sanonut vain tekevänsä työtään ja seuraavansa ketä haluaa. Todistaja kertoi osapuolilla olleen sanaharkkaa.

Vartija seurasi naisia aina kassoille saakka. Tästä kertoi myös todistaja, joka asioi kaupassa viitisen minuuttia naisista erillään, mutta alkoi pian seuraamaan tilannetta. Todistaja korosti oikeudessa, että vartija nolasi naiset menettelyllään.

Vartija kiisti teon. Oikeudessa hän kertoi, ettei muista tapahtunutta. Vartija kertoi myös, ettei hänen työnantajansa ollut antanut mitään ohjeita romanien suhteen.

Löytötexin turvallisuuspäällikön mukaan asiakkaiden seurailuun on oltava joku erityinen syy kuten aiempi näpistely, päihtymys tai häiritsevä käytös.

– Vartija ei saa kuitenkaan olla iholla, vaan seuraamisen on tapahduttava huomaamattomasti useamman hyllyvälin etäisyydeltä, turvallisuuspäällikkö korosti oikeudessa.

Oikeudessa ei tullut esille mitään syytä sille, että vartijan olisi pitänyt seurata asianomistajia. Kukaan ei edes väittänyt, että he olisivat aiemmin näpistelleet kaupasta.

Oikeus piti näytettynä, että vartijan menettely poikkesi olennaisesti normaalista, nolasi asianomistajat ja leimasi heidät varkaiksi.

– Jo yleisen kokemuksen perusteella on selvää, ettei vartijan tehtäviin kuulu ilman hyväksyttävää syytä seurata asiakasta kaupassa 1–3 metrin päästä 15 minuutin ajan. Asianomistajat on asetettu vartijan käytöksen johdosta perusteettomasti näpistelystä epäillyn asemaan, koska he ovat romaneja, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Sakkoineen, vahingonkorvauksineen ja kaikkine muine oikeudenkäyntiin liittyneine kuluineen romanien seuraaminen maksoi vartijalle yli 4500 euroa. Summasta puuttuvat vartijan omat oikeudenkäyntikulut.