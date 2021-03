Torstai oli yksi epidemian pahimmista päivistä Pirkanmaalla: 37 tartuntaa – testausstrategia muuttuu

Tays ilmoittaa viidestä uudesta altistuspaikasta Tampereella. Myös Ellivuoressa kävijöitä varoitetaan koronasta.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueelta löytyi torstaina 37 uutta koronatartuntaa. Lukema on koko epidemia-ajan viidenneksi korkein.

Ennätys, 43, on tilastoitu kahdesti: 4. ja 9. joulukuuta viime vuonna. Vuoden 2021 korkein yhden päivän tartuntamäärä, 38, todettiin 14. tammikuuta.

Tays aloitti tilastojen julkaisun tasan vuosi sitten, 5. maaliskuuta 2020. Tuolloin Tays kertoi PSHP:n alueen ensimmäisestä koronatartunnasta, joka oli löytynyt edellisenä päivänä.

Kevään 2020 aikana korkein lukema oli 18, joka analysoitiin kahtena eri päivänä. On huomattava, että vuosi sitten testejä tehtiin huomattavasti vähemmän kuin nykyisin, joten tilastot eivät tältä osin ole vertailukelpoisia.

Nykylukemat kertovat siitä, että epidemia on voimistunut Pirkanmaalla huomattavasti viime päivinä. Yhden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta ihmistä kohden on jopa kolminkertaistunut lyhyessä ajassa: 15. helmikuuta ilmaantuvuus oli Taysin antamien tietojen mukaan 11,5. Eilisen jälkeen viikon ilmaantuvuus on noussut jo 34,4:ään.

Samalla PSHP on muuttamassa koronatestausstrategiaansa. Jatkossa testataan myös ne oireettomat henkilöt, jotka ovat jäljitystyön perusteella altistuneet koronavirukselle.

Altistuneiden testauksella pyritään tehostamaan epidemian hallintaa ja se perustuu sosiaali- ja terveysministeriön päivitettyyn strategiaan. Strategiaa muutetaan asteittain STM:n esityksen mukaisesti.

Pirkanmaalla on jo pitkään tehty kohdennettuja oireettomien henkilöiden seulontoja tilanteissa, joissa se on ollut epidemiologisesti perusteltua yksittäisten tartuntaryppäiden hallitsemiseksi ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

Jatkossakin koronavilkkuhälytyksen saaneiden henkilöiden on suositeltavaa varata koronatestiaika heti, jos heillä tulee lieviäkään oireita. Pelkästään Pirkanmaalla oleskelleiden, oireettomien koronavilkkuhälytyksen saaneiden henkilöiden ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä varata koronatestiaikaa, ellei heillä ole koronavilkkuhälytyksen lisäksi muuta tietoa mahdollisesta altistumisestaan.

Tällainen ”muu tieto” voi olla esimerkiksi Taysin Twitterissä, Facebookissa ja tays.fi:ssa julkaisema tiedote altistumisen mahdollisuudesta jossain paikassa.

Mahdollisia altistuspaikkoja on Taysin twiittien mukaan kuusi: