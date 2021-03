Jo kolmas päivä putkeen korkeita tartuntalukuja Pirkanmaalla – pahin tilanne liki kahteen kuukauteen

Keskiviikkona todettiin 27 tartuntaa. Ilmaantuvuusluvut selvässä nousussa.

Alkuviikko on paljastanut, että epidemiatilanne on selvästi pahenemaan päin myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella. Maanantai toi 26, tiistai 29 ja keskiviikko 27 uutta koronatapausta. Tartuntoja on kolmessa päivässä todettu siis 82.

Viimeksi pahempi kolmen päivän putki nähtiin lähes kaksi kuukautta sitten. 12.–14. tammikuuta Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tilastoi Pirkanmaalle yhteensä 92 tartuntaa.

Koko epidemia-ajan korkeimmat kolmen perättäisen päivän lukemat nähtiin marraskuun lopulla. 27.–29. marraskuuta Tays kertoi löytyneen peräti 109 tartuntaa.

Tartuntalukemat ovat olleet nousussa nyt pidemmän aikaa. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on nyt Taysin lukemien mukaan 50,4. Vielä toissa viikolla ilmaantuvuus kävi alimmillaan 29,3:ssa.