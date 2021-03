Pirkanmaalle luvassa uusia koronatoimia ”epidemiologisista tunnusluvuista riippumatta”

Kansi-Areenan rakennustyömaan koronarypäs nosti viime viikon tartuntalukuja.

Suomi on poikkeusoloissa. Maan toiseksi suurimman maakunnan eli Pirkanmaan näkökulmasta poikkeusoloihin siirtyminen voi toistaiseksi vaikuttaa alueellisen epidemiatilanteen perusteella kovalta toimenpiteeltä.

– Meillä jäljitys toimii hyvin, eikä terveydenhoito ole kuormittunut, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand totesi alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin mediainfossa tiistaina.

Muutkin tunnusluvut näyttävät Pirkanmaalla hyviltä. Positiivisten näytteiden osuus on yhden prosentin (1,1) tuntumassa, kun koko maan lukema on kolmen prosentin tienoilla.

Myöskään virusmuunnos ei ole vielä päässyt leviämään laajemmin. Ennen viime viikkoa virusmuunnostartuntoja oli todettu 23, mutta viime viikolla määrä lisääntyi vain seitsemällä.

”Toimenpiteet tulee ottaa käyttöön”

Koska Pirkanmaa on epidemian leviämisvaiheessa, on maakunnassa reagoitava poikkeusolojen uusiin ohjeisiin.

– Uusien ohjeiden mukaan leviämisvaiheen toimenpiteet tulee ottaa käyttöön kunkin alueen epidemiologisista tunnusluvuista riippumatta, koronanyrkki toteaa tiedotteessaan.

Huomattavaa on, että koronatartuntojen määrä on kaikesta huolimatta nousussa myös Pirkanmaalla. Tiedotteen mukaan Pirkanmaan kahden viikon ilmaantuvuus on 41 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kokoontuukin keskiviikkona käsittelemään uusien ohjeiden mukaisia toimenpiteitä ja pitää sen jälkeen mediainfon.

Jäljitysprosentti edelleen 70:n paremmalla puolella

PSHP:n tiedotteen mukaan viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 127 tartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 72 prosenttia eli 92 tartuntaa.

Selvitetyistä tartunnoista 34 oli perheen sisäisiä tartuntoja. Työpaikkatartunnat ovat selvästi lisääntyneet ja viime viikolla todettiin 23 tartuntaa 15:ssa eri työpaikassa. Luvuissa näkyy erityisesti Kansi-Areenan rakennustyömaan tartuntarypäs.

Sukulaisten tai ystävien tapaamisesta tuli 17 tartuntaa. Vapaa-ajan harrastuksista saatiin viisi tartuntaa, ala-asteen koulusta kaksi tapausta. Yksittäisiä tapauksia todettiin myös hoitoyksikössä, yksityisissä juhlissa, baarissa, asuntolassa ja kotimaan matkailun perusteella. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa.

Kouluista vain yksi tartunta

Tartuntojen määrä kasvoi selvästi sekä 10–19-vuotiaiden että 30–59-vuotiaiden keskuudessa. Ala-asteikäisillä todettiin 12 uutta tartuntaa, mutta vain yksi niistä oli tullut koulusta. Ylä-asteikäisten ja toisella asteella opiskelevien yhdeksästä tartunnasta yksikään ei tullut koulusta.

Tiedotteessa muistutetaan, että tartuntojen ehkäisemisessä oleellista on vähentää ihmisten välisiä kohtaamisia ja käyttää kasvomaskia annettujen suositusten mukaisesti.

Pirkanmaalla on todettu nyt 23 Iso-Britannian virusmuunnostapausta, kuusi Etelä-Afrikan virusmuunnostapausta ja yksi Brasilian virusmuunnostapaus.

Pirkanmaalla toimiva Fimlab on tällä viikolla aloittanut virusmuunnosten sekvensointi, joten nyt tieto muunnoksista saadaan käyttöön nopeammin.