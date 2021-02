Tampereella valmistellaan jo täyttä päätä robottibussien syöttöliikennettä uuteen ratikkaan.

Sensible 4:n kehittämä autonominnen GACHA-pikkubussi Helsingissä 9. kesäkuuta 2020.­

Autonomisten ajoneuvojen tuloa on ennustettu jo pitkään, mutta vauhtia on pidetty verkkaisena. Tahdin odotetaan kuitenkin kiihtyvän, sillä robottiautoja testataan melko vilkkaasti Suomessa ja koko EU:n alueella. Tampere kaavailee robottiminibusseja hoitamaan syöttöliikennettä uuteen raitiovaunuun.

Suomessa on vuoden 2016 heinäkuun jälkeen myönnetty automaattiajoneuvoille yli 20 kokeilulupaa, kertoo päällikkö Eetu Pilli-Sihvola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

– Testejä on tehty henkilöautoilla, raskaalla kalustolla, pienbusseilla ja pienemmillä tavarankuljettimilla. Yksi painopistealue testeissä on ollut toimivuus talviolosuhteissa, mutta myös ajoneuvojen käyttöä osana muuta joukkoliikennettä on testattu monen vuoden ajan.

Pilotit ovat Pilli-Sihvolan mukaan olleet toistaiseksi pienimuotoisia ja paikallisia kokeiluja. Testejä on tehty vuodesta 2016 lähtien muun liikenteen seassa. Koeajoissa on yhä mukana turvakuljettajia.

– Teknologia kehittyy koko ajan. Lähivuosina voidaan odottaa laajempia kokeiluja, joissa nähdään, miten automaattiajoneuvot voisivat parhaiten tukea muuta joukkoliikennettä.

Henkilöautoissa seuraava kehitysaskel ovat tietyssä liikenneympäristössä, kuten moottoritiellä, toimivat automaattiset järjestelmät, joiden avulla ajoneuvon hallinta voidaan turvallisesti luovuttaa kuljettajalta järjestelmälle.

Phoenix aloitti jo

Itseohjautuvia autoja varten tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön, sillä esimerkiksi vastuukysymykset ovat osin epäselvät. Henkilöautojen uusien automaatiojärjestelmien osalta vaatimuksia valmistellaan YK:n alaisessa talouskomissiossa.

Samalla mietitään, miten liikennesääntöjä pitäisi päivittää automaattiajamisen takia.

– Työ etenee varsin hyvin. Lähiaikoina voimaan on tulossa esimerkiksi muutos, joka sallii automaattisen järjestelmän ottavan kuljettajan roolin tietyissä tilanteissa, Pilli-Sihvola sanoo.

Ensimmäiset robottihenkilöautot ovat alkaneet jo liikennöidä maailmalla. USA:n Phoenixissa Waymo avasi automaattisen kuljetuspalvelun ilman kuljettajia viime lokakuussa. Palvelu on avoinna kaikille, joilta löytyy sen tilaamiseen tarkoitettu sovellus.

Ajoneuvojen automatiikkaa kuvataan tasojen avulla. Ajoavustimilla varustetut ykkös- ja kakkostason autot esimerkiksi pysyvät kaistalla itse tai jarruttavat tarvittaessa, mutta vaativat kuljettajan aktiivista osallistumista ajamiseen.

Itseohjautuvia tasojen kolme ja neljä ajoneuvoja on tulossa markkinoille 2020-luvulla. Ne selviävät liikenteessä enemmän tai vähemmän itsenäisesti.

– Täysin automaattiset, kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa toimivat viitostason robottiautot ovat vielä varsin kaukana tulevaisuudessa, arvioi Traficomin Pilli-Sihvola.

Mihin robottiajoneuvoja ylipäätään tarvitaan? Niiden katsotaan ainakin parantavan liikenneturvallisuutta, lisäävän liikenteen sujuvuutta ja sitä kautta vähentävän päästöjä sekä helpottavan liikuntarajoitteisten liikkumista.

Automatisoinnista voi aiheutua merkittäviä työmarkkinavaikutuksia siten, että jotkut kuljetusalan työt vähenevät. Toisaalta alalle tulee uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaajien tarvetta.

Testibussit kiertävät Hervantaa

Tampereen pormestariohjelmaan on tehty strateginen päätös itseohjautuvasta liikenteestä. Sen mukaan ratikan syöttöliikenteessä käytetään automaattisia ajoneuvoja, jotka kuljettavat matkustajia pysäkeille. Tavoitteena eri kulkumuotojen yhdistämisessä on saada aikaan vähähiilinen ja energiatehokas liikennöinti, jonka selkärankana on 20 kilometrin ratikkareitti.

Raitiovaunut aloittavat virallisesti liikennöinnin elokuussa. Syksyllä alkavat syöttöliikennettä hoitavien minibussien koeajot. Itseajavia autoja kehittävä suomalainen Sensible 4 toimittaa Hervantaan kaksi autonomista Toyota Proace -ajoneuvoa ja niiden operointiin liittyvät palvelut kuten turvakuljettajat.

Bussit kiertävät Hervantaa noin neljän kilometrin reitillä muun liikenteen joukossa, korkeintaan 40 kilometrin tuntinopeudella.

– Hervannassa on ollut jo pidempään 5G-testiverkko, jota hyödynnetään tässä pilotissa. Hervantaa ollaan kehittämässä muutoinkin automaattisen liikenteen testialueeksi, kertoo vanhempi asiantuntija Laura RiihentupaSitowise Oy:stä, joka koordinoi Tampereen kaupungin hallinnoimaa kehitystyötä.

Euroopan laajuinen hanke

Hervannan älybussipilotti on osa laajaa EU-rahoitteista Show-hanketta, johon kuuluu 69 partneria 13 maasta. Mukana on muun muassa autonvalmistajia, ohjelmistoyhtiöitä, tutkimuskeskuksia ja viranomaisia. Tavoitteena on kehittää ja testata automatisoituja ajoneuvoja kaupunkiolosuhteissa ja hahmotella alalle teollisia standardeja.

Robottiautot käyttävät monenlaista teknologiaa, kuten sensoreita, kameroita, tutkia ja tekoälyä. Autot tunnistavat jatkuvasti ympäristöään kuten muita tienkäyttäjiä, liikennemerkkejä ja kaistaviivoja. Paikannukseen käytetään esimerkiksi 3D-karttoja tai satelliittipaikannusta. Verkkoon liittyminen ja etäohjaus ovat mahdollisia 4G- tai 5G-tekniikalla.

Älybusseja on jo markkinoitu maailmalla syöttöliikenteen lisäksi esimerkiksi matkustajien kuljettamiseen lentokentillä ja lomakohteissa.