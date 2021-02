Poliisi tutkii pahoinpitelyä yläkoulussa Tampereella – teko kuvattiin videolle

Poliisi tutkii Tampereella yläkoulussa 25.2. aamupäivän aikana tapahtunutta tekoa pahoinpitelynä sekä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.

Rikokseen on epäiltynä useita lapsia tai nuoria, joista yksi on toiminut varsinaisena pahoinpitelijänä. Poliisi on kuulustellut tai parhaillaan kuulustelee tapahtumassa paikalla olleita tai muita osallisia.

Pahoinpitelyrikoksesta on kuvattu videoita, joita on levitetty sosiaalisessa mediassa. Poliisi muistuttaa, että videota levittämällä, jakamalla voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Poliisi kehottaa olemaan jakamatta hallussa olevaa videoa eteenpäin, vaan poistamaan sen puhelimesta.

Poliisin mukaan epäilty rikos herättää laajemmin huolta tapahtunutta seuranneen ja kuvanneen nuorison toiminnan johdosta. Tiedotteessa kerrotaan, että rikosta on seurannut useita nuoria, joista moni on kuvannut tekoa yrittämättä puuttua tapahtuneeseen, saati suojella uhria.