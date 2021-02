Koronarokotteiden antamiseen sopivin ruisku olisi kooltaan yhden millilitran. Niitä tarvitaan kuitenkin moniin muihinkin terveydenhuollon toimenpiteisiin, kuten keskosten hoitoon, ja siksi ruiskuista on paikoin tullut pulaa.

Apulaisylilääkäri Reetta Huttusen mukaan ruiskutilanne on ongelmallinen joka puolella Suomea.­

Koronarokotusten pullonkaulaksi on muodostumassa pula sopivista, yhden millilitran ruiskuista. Koska niitä ei ole riittävästi, rokotteita joudutaan piikittämään useissa tapauksissa suuremmilla, kahden millilitran ruiskuilla.

Kyse on annostelun tarkkuudesta. Pienemmällä ja herkemmällä yhden millilitran ruiskulla saadaan yhdestä Pfizerin rokoteampullista annosteltua jopa seitsemän rokoteannosta. Suuremmalla ruiskulla annoksia saadaan käyttöön vain viisi.

Tämä johtaa siihen, että merkittävä osa ampullien sisältämästä rokotteesta menee hukkaan ja rokottaminen hidastuu.

Jos esimerkiksi tuhannen ampullin erästä kaikki rokotettaisiin suuremmalla ruiskulla, rokotteen saisi 5000 ihmistä. Pienemmällä ruiskulla koronasuojaa saisi 7000 ihmistä.

Ongelma tunnistetaan myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays). Tarkkaa tietoa yksimillisten ruiskujen tarpeesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei apulaisylilääkäri Reetta Huttusen mukaan vielä ole.

– Ruiskupula on noussut nyt pinnalle. Asia on hyvin tärkeä. Tilanne on ongelmallinen joka puolella Suomea, Huttunen tietää.

Ennakoinnin puutteesta ei Huttusen mukaan ole kyse.

– Tämä ei ole mikään yllätys, että näin tulee käymään. On ollut pitkään tiedossa, että tästä tulee ongelma – nyt se realisoituu.

– Kaikki maailmassa haluavat nyt niitä ruiskuja. Vaikea tätä on paremmin ennakoida kuin että asia on huomioitu kyllä.

Eri kokoisia ruiskuja. Koronarokotteen tarkkaan mittaamiseen sopii parhaiten pieni ruisku, joista on jo pulaa.­

Tilanne olisi toinen, jos rokotteet tulisivat valmiiksi yksittäispakattuina. Nyt ne tulevat moniannospulloissa, josta ne pitää yksitellen annostella. Kyse on siis siitä, kummassa päässä materiaalia halutaan säästää ja toimintaa tehostaa: rokotteiden valmistus- vai jakelupäässä.

Huttunen muistuttaa myös, että yksimillisiä ruiskuja tarvitaan monissa muissakin terveydenhuollon toimenpiteissä. Kaikkia ei voi uhrata koronarokotuksiin.

– Esimerkiksi sairaaloissa tarvitsemme tällaisia pieniä, herkkiä ruiskuja pikkukeskosten hoidossa.