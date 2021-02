Rottia on nyt ehkä enemmän kuin koskaan – toimi näin arjessasi, jotta jyrsijä­populaatio pysyy kurissa

”Tällaisena kylmänä talvena rotta on erityisen riippuvainen ihmisestä”, muistuttaa terveystarkastaja.

Nyrkkisäännön mukaan rottia on jotakuinkin yhtä paljon kuin ihmisiä. Rottapopulaation koko vaihtelee kuitenkin olosuhteiden mukaan huomattavasti enemmän.­

Pakkanen on paras poliisi. Klassista sanontaa voi soveltaa rikollisten lisäksi eläinkunnan pahiksiin eli rottiin. Kylmä talvi on siis paras ase myös rottasodassa.

– Tämän talven jälkeen rottien määrä voi olla vain kymmenysosa entisestä, terveystarkastaja Matti Naukkarinen Tampereen kaupungin ympäristöterveysyksiköstä arvioi kuluvan pakkastalven vaikutusta.

Toisaalta monet viime talvet ovat olleet varsin lauhoja. Etenkin viime talvena pakkanen puri esimerkiksi Tampereella harvakseltaan, mikä on lisännyt rottien määrää huomattavasti. Niinpä juuri nyt siimahäntiä riittää.

– Rottia on ehkä enemmän kuin koskaan, Naukkarinen myöntää viitaten terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisille Tampereella tulleista rottahavainnoista.

– Niitä on tullut noin kaksinkertainen määrä viime talveen verrattuna.

Keskimääräinen nyrkkisääntö on Naukkarisen mukaan se, että rottia on jotakuinkin yhtä paljon kuin ihmisiäkin. 240 000 asukkaan Tampereella ennätysmäärä tarkoittanee siis sitä, että rottia on reilusti ihmisiä enemmän, mutta ensi talvena vastaavasti – ja toivottavasti – selvästi vähemmän.

Naukkarinen muistuttaa, että ihminen voi itse vaikuttaa siihen, kumpi jyrää populaatiokisassa.

– Rotalla ei ole ihonalaista rasvakerrosta. Tällaisena kylmänä talvena rotta on erityisen riippuvainen ihmisestä. Rotta kyllä osaa etsiä ja löytää lämpimiä suojapaikkoja ja ravintoa.

Tällainen rottatrio oli keskiviikkona kello 12.30 aikaan liikenteessä Hervannassa Lindforsinkadun ja Valtaraitin kulmassa.­

Rotat voivat levittää tarttuvia tauteja, saastuttaa elintarvikkeita ja tuhota rakenteita. Viranomaisten toive onkin, etteivät ihmiset anna rotille turhia elinmahdollisuuksia.

On syytä huolehtia siitä, että kompostorien ja jäteastioiden kannet pysyvät visusti kiinni ja että muun muassa lintujen ruokkijat siivoavat jälkensä. Ihmisenkään ei ole hyvä heittää pikaruokansa jämiä kadulle.

Lisäksi on hyvä tilkitä esimerkiksi varastojen raot, etteivät jyrsijät pääse sisään lämmittelemään. Myös erilaiset romu- ja lautakasat voivat toimia rottien pesimäpaikkoina. Naukkarisen mukaan eniten rottahavaintoja tehdään alueilla, joilla rottien pesimäalueet ovat joutuneet kaivuu- ja purkutöiden kohteiksi.

Laki velvoittaa kiinteistön haltijaa tarvittaessa hävittämään haittaeläimet alueeltaan.

Tampereen keskustassa rottasotaa on käyty perinteisesti muun muassa Sorsapuiston alueella. Tänä talvena ongelma on ollut suuri myös muun muassa Hervannassa.

Tilanne on samankaltainen ympäri maata. Keskiviikkona esimerkiksi Oulun kaupunki tiedotti Ranta-Kastellin ja Peltolan alueella havaituista rotista.

Päiväsaikaan taajama-alueella liikkuvan silmiin rotat harvemmin osuvat, vaikka niitä oletettavasti jossain lähettyvillä aina lymyilee.

– Nyt kun lunta on paljon, niin tumma rotta erottuu hangelta hyvin yön pimeydessäkin, Naukkarinen tietää.

Vaikka pakkanen nitistäisi rotista enemmistön, ei ihminen välttämättä huomaa mitään erityistä.

– Ne kuolevat kylmään pesässään. Raatoja ei kadulla näy.

Rotanmyrkkyä ei enää kuluttajille myydä. Loukkuja voi kuitenkin yhä ostaa.­

Rottia voi hävittää loukuttamalla tai tuholaisten torjuntaan erikoistuneiden ammattilaisten avulla. Rotanmyrkkyjen myynti tavallisille kuluttajille on ollut kiellettyä vuodesta 2018.

– Myrkytetty rotta voi käyttäytyä oudosti ja kököttää pihalla keskellä päivää, Naukkarinen sanoo.