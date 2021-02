Pirkanmaalla piikitetty toista rokotetta selvästi maan keskiarvoa vähemmän – toisaalta tartunnatkin ovat vähissä

Tiistai oli jo kymmenes perättäinen alle 15 tartunnan päivä.

Koronatilanne vaikuttaa olevan edelleen hyvin hallinnassa Pirkanmaalla. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella todettiin tiistaina 12 uutta koronatartuntaa.

Hyvä on tilanne myös annettujen ensimmäisten rokotusten määrässä, jossa Pirkanmaa on hieman maan keskiarvon yläpuolella. PSHP:n alueella asuu suomalaisista käytännössä joka kymmenes (lähes 9,8 prosenttia), mutta ykkösrokotuksen PSHP:n asukkaista on saanut jo 10,7 prosenttia.

Toisen rokotteen suhteen Pirkanmaa on kuitenkin keskiarvoa jäljessä. Kakkosannoksia on piikitetty Pirkanmaalla 5 183, koko maassa 67 463. Tämä on vain 7,7 prosenttia koko maan osuudesta.

Tiistai oli jo kymmenes perättäinen päivä, kun tartuntojen määrä on jäänyt alle 15:n. Viimeksi vastaava putki tilastoitiin marraskuun alussa. Tuolloin (31. lokakuuta–14. marraskuuta) alle 15 tartunnan päiviä oli perättäin 15.

Yleisimmin seurattu kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on vielä kuitenkin kaukana runsaan kolmen kuukauden takaisista luvuista. Pirkanmaalla todettujen tartuntojen mukaan ilmaantuvuus on nyt 33,3. Marraskuussa ilmaantuvuus oli alimmillaan vain 17,6.

Tämän hetken ilmaantuvuus on käytännössä samalla tasolla kuin vuodenvaihteessa. Esimerkiksi uudenvuodenpäivänä ilmaantuvuuslukema oli 33,5, josta se laski alimmillaan aina 26,3:een ennen kuin tilanne paheni uudelleen.

Ilmaantuvuus kävi tuon jälkeen enimmillään 52,3:ssa ja oli vielä viikko sitten 50,4. Tämän jälkeen tilanne on rauhoittunut merkittävästi.

Koko epidemia-aikana ilmaantuvuus on ollut Pirkanmaalla todettujen tapausten mukaan 79,1. Tuo lukema tilastoitiin 9. joulukuuta.