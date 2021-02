Jasmi, Jade ja Janna kipparoivat lumi-Kurskia – onko tämä ydinsukellusvene Nokian hienoin leikkipaikka?

”Nyt lähti homma vähän hanskasta”, myöntää isä Henri Petro.

Nokialaisella Henri Petrolla on ollut talvisin tapana tehdä kolmelle tyttärelleen lumilinna. Joskus homma sujuu hyvin, joskus vähemmän hyvin.

– Viime talvi oli katastrofi, Petro muistelee vähälumista talvea.

– Mutta tänä talvena materiaalia on tullut taivaalta paljon!

Lumenluonnin myötä penkka Uudenharjunniityllä asuvan perheen omakotitalon pihalla kasvoi ja kasvoi. Oli aika erilaisen luomistyön.

Uima-altaan led-valot toimivat mainiosti myös talvipakkasella Kurskin sisätiloja valaisten.­

– Kysyin tytöiltä, millainen linna tehdään tänä vuonna. Ehdotin ydinsukellusvenettä. Tytöt eivät tienneet, mikä se sellainen on, joten näytin kuvia netistä.

– Tytöt innostuivat, joten panin toimeksi. Olen aina yrittänyt tehdä linnan viimeisen päälle, mutta nyt homma lähti vähän hanskasta, Petro naurahtaa.

Ihan yhdessä illassa Kursk – nimi lainattiin uponneelta venäläiseltä sukellusveneeltä – ei syntynyt. Tamppaamista, muotoilua, jäädyttämistä ja kovertamista riitti pariksi viikoksi. Suojasää piti hyödyntää oikealla hetkellä ja linnan kovettumiselle piti antaa aikaa turvallisuussyistä.

– Välillä piti pitää työssä muutaman päivän tauko, kun kovertaessa löin vahingossa rautalapiolla polvilumpioon. Vähän lipsahti, Petro kertoo.

Jasmi, Jade ja Jenna esittelevät upeaa lumilinnaa mielellään ystävilleen.­

Kurskilla on pituutta noin yhdeksän, leveyttä ja korkeutta noin metriä. Koverretun, led-valoilla valaistun sisätilan pituus on reilut neljä metriä. Työn kruunaa tähystystorni, jonka painoksi Petro arvelee noin 150 kiloa.

– Se pitää varmuuden vuoksi sahata moottorisahalla pois, kun suojasäät alkavat.

Kurskista tykkäävät kaikki. Tyttöjen kavereille jännittävä rakennelma on tullut tutuksi. Myös ohikulkijat piipahtavat ihmettelemään.

Sisarukset viihtyvät ydinsukellusveneen uumenissa.­

Petrojen pihasta on tullut melkoinen talvimatkailukohde muutenkin, sillä talon toiselta puolelta löytyy meluvallia kunnon pulkkamäki, jonne voi nousta 40 askelman puuportaita pitkin. Petro kuvaa rakennelmaa ”pienimuotoiseksi laskettelukeskukseksi”.

– Aika hyvät vauhdit siitä saa, Petro kehaisee.

– Keskimmäisen tytön eskariryhmä tulee pian jo toisen kerran käymään. Nuorimmaisen päiväkotiryhmäkin on tulossa.

Kevätaurinko ei huolella jäädytettyä lumilinnaa sulata, jos lämpötila pysyy pakkasella.­

Petrolla on kattofirma, minkä vuoksi hän on kesät pitkälti kiinni töissä. Talvella on enemmän aikaa jälkikasvulle.

– Lasten ilo on paras ilo, Petro summaa.

Nokialaisperheen erikoisesta leikkipaikasta kertoi ensimmäisenä Voice.