Puolustusasianajaja Kaarle Gummerus arvelee, että Afrikan-keikka saattaa kestää jopa kolme kuukautta. KRP on valmistellut salaisessa paikassa pidettävää oikeudenkäyntiä jo kuukauden.

Pirkanmaan käräjäoikeus on saanut uuden, väliaikaisen sivutoimipisteen Liberian pääkaupunkiin Monroviaan. Salaisena pidettävässä osoitteessa käynnistyy pian niin sanotun Case Liberian käräjöinnin toinen osa.

Ensimmäinen kahden viikon pätkä päättyi viime perjantaina Tampereella. Maanantaina yhdeksän suomalaista – neljä tuomaria, kaksi syyttäjää, yksi puolustusasianajaja ja kaksi tulkkia – matkustaa Länsi-Afrikassa sijaitsevaan miljoonakaupunkiin puimaan sitä, syyllistyikö sierraleonelainen Gibril Massaquoi väitettyihin hirmutekoihin Liberian toisen sisällissodan aikana 1999–2003.

– Matka voi kestää jopa kolme kuukautta, Massaquoin puolustusasianajaja Kaarle Gummerus arvioi IS:lle.

Oikeuden toteuttaminen merkitsee suomalaisille veronmaksajille vähintään miljoonalaskua. Pelkästään Pirkanmaan käräjäoikeuden budjetiksi on arvioitu 400 000 euroa.

Tähän päälle tulevat niin syyttäjälaitoksen kuin puolustuksen kulut. Suurimman laskun esittänee kuitenkin poliisihallinto, sillä keskusrikospoliisi KRP teki jo esitutkintavaiheessa Liberiaan ja Sierra Leoneen useita pitkiä matkoja tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Thomas Elfgrenin johdolla.

KRP ollut paikalla jo kuukauden

Uusimman matkansa paikan päälle KRP käynnisti jo kuukausi sitten. KRP:n tehtävänä on mahdollistaa oikeudenkäynnin käytännön toteuttaminen eli saada oikeussali tekniikoineen kuntoon ja järjestää kyydit ja majoitukset todistajille, jotta he pääsevät oikeuden kuultaviksi.

Elfgren on ehtinyt olla Länsi-Afrikassa nyt kuukauden yhden työntekijän kanssa. Viimeiset runsaat pari viikkoa sitten KRP:n väkimäärä kasvoi viiteen.

Kaikkiaan suomalaisdelegaatio on siis 14 hengen suuruinen. Lisäksi KRP on palkannut töihin paikallista väkeä muun muassa autokuskeiksi. Erikseen on hankittu myös ammattilaisista koostuva psykososiaalinen tukiryhmä, joka on tarvittaessa valmis auttamaan traumatisoituneita todistajia.

– Oikeudenkäynnin järjestäminen Suomessa on oikeushallinnon homma, mutta näistä erityisolosuhteista johtuen oikeusministeriö teki tukipyynnön, johon poliisihallitus vastasi myöntävästi, Elfgren taustoittaa kokonaisuutta puhelimitse Monroviasta.

Oikeus aloittaa työnsä Liberiassa syytteessä mainittuihin tapahtumapaikkoihin tutustuen. Kuvan kylä sijaitsee Lofan maakunnassa.­

Varsinainen oikeudenkäynti jatkuu vasta ensi viikolla. Työt alkavat kuitenkin jo keskiviikkona, kun oikeus matkaa tekemään katselmusta väitettyjen rikosten tekopaikoille eli muun muassa kahdeksan tunnin ajomatkan päähän vuoristoiseen Lofan maakuntaan.

Syytteitä puidaan aluksi Liberian puolella, minkä jälkeen siirrytään vielä muutamaksi viikoksi naapurimaa Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin. Alustavan aikataulun mukaan maata vaihdetaan huhtikuun alussa.

Jos viivästyksiä ei tule, on oikeudenkäynnin määrä jatkua toukokuussa taas Tampereella.

Pysyvätkö ajoneuvot koossa?

Oikeudenkäynnin aikataulua on mahdotonta lyödä tarkalleen lukkoon, sillä edessä on noin 70 todistajan kuuleminen. Iso osa todistajista tulee molemmissa maissa pidemmän matkan takaa, mikä aiheuttaa epävarmuutta.

– Suurimmat huolet liittyvät ennen kaikkea liikenteeseen ja ajoneuvojen koossa pysymiseen. Jos vettä tulee vähänkin, niin tiet ovat mutavelliä, Elfgren kertoo.

Sadekausi alkaa Länsi-Afrikassa usein vasta toukokuussa.

– Kaikille todistajille on esitutkintavaiheessa kerrottu, että heidän pitää todistaa tuomioistuimessa. Osaa heistä on nyt jo lähestytty. Heille pitää antaa aikaa valmistautua tänne tulemiseen.

Matkalla ovat mukana myös valtakunnansyyttäjä Tom Laitinen ja puolustusasianajaja Kaarle Gummerus.­

Salaiseen oikeussaliin pääsee vain harva ja valittu. Oikeudenkäynnin etenemistä voi kuitenkin seurata Monroviassa etänä kansainvälisessä ICampus-keskuksessa.

Aiemmin samassa paikassa seurattiin etänä myös maan entisen presidentin, Massaquoin hyvin tunteman Charles Taylorin oikeudenkäyntiä. Taylorille langetettiin 50 vuoden vankeustuomio sotarikoksista vuonna 2012.

Suomessakin käräjöintiä seurataan tarkasti, sillä Massaquoita ei voitu viedä paikan päälle.

– Suomen poliisin toimivalta päättyy, kun kone laskeutuu maahan. Meillä ei olisi ollut mahdollisuutta pitää vastaajaa kiinni vasten tahtoaan, Elfgren selvittää.

Elfgrenin mukaan paikallinen media on seurannut oikeudenkäyntiä lähinnä suomalaista mediaa referoiden.

– Sen täällä aistii, ettei asiaa ole unohdettu, vaikka aikaa on kulunut. Jotkut näkevät oikeudenkäynnin hyvänä asiana, jotkut eivät niin hyvänä.

Thomas Elfgren oli paikalla, kun vastaaja vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime vuoden maaliskuussa.­

Massaquoi seuraa istuntoja tabletilla

Massaquoi on läsnä istunnossa etäyhteyksien avulla suomalaisesta vankilasta.

– Seuraamme oikeudenkäyntiä tablettitietokoneesta, toinen puolustusasianajaja Paula Sallinen kertoo.

Gummeruksen ja Sallisen on määrä vaihtaa roolia siinä vaiheessa, kun oikeus lähtee Liberiasta. Sallinen matkustaa siis paikan päälle Sierra Leoneen.

– Maiden välillä ei ole suurta eroa. Freetownissa paikan pystyttäminen menee jo enemmän rutiinilla. Osa meidän porukasta lähtee sinne edellä, kun täällä Monroviassa vielä oikeudenkäynti on kesken, Elfgren kertoo.

Oikeus työskentelee Elfgrenin mukaan normaalisti kuutena päivänä viikossa. Koronan vuoksi turvatoimet ovat tarkat, ja KRP yrittää osaltaan pitää huolta, ettei suomalaisdelegaatio altistu tartunnoille.