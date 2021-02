Tamperelaisen Kalevan lukion abiturientit saivat valtakunnallista huomiota.

Abiturienttien perinteisen penkkaripäivän kenties kuvatuimmat hahmot löytyivät Kalevan lukiosta Tampereelta.

Rebekka Kenttämies, Linnea Sauramäki, Kreeta Karhumaa, Karoliina Nieminen ja Riina Makkula seisoivat nätisti rivissä mustissa jakkupuvuissaan kädet edessä limittäin – aivan kuin Sanna Marinilla konsanaan. Ilmankos valokuvan Instgram-tilillään julkaissut Nieminen oli otsikoinut sen nasevasti sanoilla Muina Marineina...

Kuva viidestä ”Sanna Marinista” päätyi myös monen ison suomalaisen tiedotusvälineen sivuille. Eikä se jäänyt huomaamatta pääministeri Sanna Marinilta itseltäänkään.

– Toivottavasti teillä oli kiva päivä, Marin lähetti sosiaalisessa mediassa terveisensä viisikolle.

Nieminen sanoi Ilta-Sanomille, että alkujaan heidän piti olla hallitusviisikko, mutta idea jalostui nopeasti siihen, että kaikki pukeutuivat pääministeriksi.

– Kaikki olivat heti mukana, ketään ei tarvinnut ylipuhua. Idea asuihin tuli yllättävän nopeasti. Inspiraationa oli meidän upea pääministerimme ja #imwithsanna-kampanja, jonka hyvä sanoma toi myös merkityksen asuillemme, Nieminen kertoo Ilta-Sanomille.

Niemistä haastatteli aikaisemmin myös Iltalehti.

Nieminen myös sanoo, että he halusivat keksiä jotakin ajankohtaista ja erityistä eivätkä pukeutua perinteisiin eläin- tai fantasiahahmoasuihin.

– Halusimme erottautua ja lopulta yllätyimmekin, miten helpolla saimme ”ministerilookin” aikaiseksi. Asuihin ei myöskään tarvinnut käyttää rahaa, sillä vanhempien vaatekaapeista löytyivät sopivat jakkupuvut, Nieminen naurahti.

– Odotukset eivät olleet kauhean korkealla, ja lähdimme vain nauttimaan päivästä. Asujen suosio sosiaalisessa mediassa yllätti meidätkin. Perheenjäsenet ja lukiomme opettajat olivat ylpeitä kekseliäästä asuvalinnastamme, Nieminen jatkoi.

Niemisen mukaan penkkaripäivä oli silti ikimuistoinen, vaikka perinteitä jouduttiinkin soveltamaan koronatilanteen takia.

Pääministeri Sanna Marin saapumassa hallituksen neuvotteluihin Säätytaloon 10. helmikuuta.­

– Järjestimme koululla abishow’n, joka striimattiin luokkiin muille opiskelijoille. Show oli menestys, samoin kuin penkkarijulisteet, joita saimme maalata, vaikka rekka-ajelut peruttiinkin, Nieminen kuvaa.

Nieminen on iloissaan siitä, että abiturientit ovat saaneet olla lähiopetuksessa.

– On ollut kiva, kun on saanut olla koulussa, vaikka abivuoden monet yhteisölliset tapahtumat ovatkin jääneet pois. Siihen on ollut vain sopeuduttava.

Vapaa-ajallaan Nieminen toimii tamperelaisessa voimisteluseurassa valmentajana.

– Ennen joulua olimme etä- ja ulkoharjoituksissa, mutta nyt on päästy jälleen saliin 10 hengen porukoissa. Se on lasten kannalta tosi hyvä, Nieminen kuvaa.

Kuukauden mittaisella lukulomalla Nieminen valmistautuu neljän aineen kirjoittamiseen. Nieminen kirjoitti jo syksyllä ruotsin ja psykologian, nyt hän kirjoittaa äidinkielen, englannin ja matematiikan sekä uusii psykologian.

– Ei tulevaisuus vielä täysin kirkkaana ole, mutta psykologia kiinnostaa, Nieminen mainitsee.