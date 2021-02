Erä AstraZenecaa tuli Tampereelle – riskiryhmien rokotukset käyntiin

Tampere on saanut erän AstraZenecan rokotetta, jolla päästään aloittamaan riskiryhmien koronarokotukset.

Asiasta kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.

AstraZenecan rokotetta annetaan kansallisen ohjeistuksen mukaan vain alle 70-vuotiaille, minkä vuoksi Tampere kutsuu ensimmäisenä rokotukseen vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65–69-vuotiaat.

Ne 65–69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus, voivat varata ajan rokotukseen 11. helmikuuta 2021 kello 8 alkaen joko verkossa osoitteessa www.tampere.fi/koronarokotukset tai soittamalla joko terveysasemalle tai terveyspalvelujen neuvontaan 03-56570023. Rokotusaikoja lisätään sitä mukaa kuin rokotteita saadaan.

Rokotukset annetaan ajanvarauksella Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Tammelakeskuksen ja Tipotien terveysasemilla tällä viikolla. Rokotusaikoja on tarjolla myös lauantaille 13. helmikuuta. Ajan rokotukseen voi varata mille tahansa näistä terveysasemista.

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden tai tilan riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto tai kuuden kuukauden sisällä kantasolusiirto tai joilla on kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitys, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (ei kuitenkaan tyvisolusyöpä), vaikea puolustusjärjestelmän häiriö (henkilö, jolta on poistettu perna), vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus (dialyysipotilaat voivat saada rokotteen myös hoitojen yhteydessä), lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes tai Downin oireyhtymä.

Riskiryhmäluettelo voi muuttua valtakunnallisten ohjeiden muuttuessa. Tarkista tarkemmat tiedot riskiryhmistä THL:n sivuilta (ryhmä 1): Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys

Rokotusvuorossa olevaan riskiryhmään kuuluminen tarkistetaan rokotuspaikalla Kela-kortista tai potilastiedoista.

