G Livelab palkittiin Tampereella: ”Tunnelmallinen sali vie musiikkikokemuksen uudelle tasolle”

Livekeikkoja järjestävä klubi sai vuoden 2020 kulttuuriteon tunnustuspalkinnon.

Kesällä 2019 toimintansa aloittanut G Livelab Tampere on nimetty kotikaupungissaan vuoden 2020 vuoden kulttuuriteoksi. Vuosittainen tunnustuspalkinto myönnettiin tiistaina.

Frenckellin entisessä pannuhuoneessa ja myöhempään kirjaston lehtilukusaliin perustettu elävän musiikin keikkapaikka on kaupungin tiedotteen mukaan uudistanut kaupungin musiikkitarjontaa ja on uusi arvokas lisä alueen kulttuurielämään.

Klubi tarjoilee laadukkaita esiintyjiä lähes kaikista genreistä: jazzin kansainvälisten tähtien vierailuja, rokkikeikkoja, klassista musiikkia ja lastenkonsertteja.

Tiedotteessa kehutaan, miten huippuäänentoistolla varustettu tunnelmallinen sali vie musiikkikokemuksen uudelle tasolle. Poikkeusaikana musiikkiklubi on urheasti innovoinut ja järjestänyt tapahtumia aina kun on koronarajoitusten osalta ollut mahdollista. Klubin toiminta on elävöittänyt Vanhan kirjastotalon puistoa niin kesällä kuin talvellakin.

Tampereen kaupungin apulaispormestari Johanna Loukaskorven mukaan koronapandemia on kurittanut tapahtuma-alaa ennennäkemättömän rankasti ja vaikeuttanut luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia tehdä työtään.

– Sivistys- ja kulttuurilautakunta halusi palkita kulttuuritekopalkinnolla tänä vuonna alueellamme toimivan yrityksen, joka on koronavuonna luonut uusia ratkaisuja, jotta kuntalaisilla on ollut mahdollisuus rajoitusten keskelläkin nauttia laadukkaasta klubimusiikista, Loukaskorpi kertoo tiedotteessa.

G Livelen Livelab Tampereen toimitusjohtaja Annamaija Saarela otti palkinnon vastaan Raatihuoneella tiistaina.­

G Livelab Tampereen toimitusjohtaja Annamaija Saarela kiittää uskoo, että kulttuuri on tärkeää myös korona-aikana.

– Vuoden kulttuuriteko -palkinnon saaminen lämmittää mieltä erittäin paljon. Palkinto kuuluu tietenkin koko G Livelabin upealle tiimille sekä omistajallemme Muusikkojen liitolle. Olemme tehneet parhaamme, että ihmisillä olisi nyt poikkeusaikanakin mahdollisuus elävän musiikin kokemiseen, sillä taiteen hyvää tekevä energia välittyy parhaiten suoraan estradilta yleisöön, sydämestä sydämeen. Musiikin voima auttaa kriisin yli, Saarela sanoo.

Kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen ponnistus tamperelaisen kulttuurikentän kehittämisessä tai rikastuttamisessa. Palkinnon saajasta päätettiin kuntalaisten ehdotusten perusteella sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa tammikuussa. Ehdotuksia palkinnon saajista annettiin yhteensä lähes 300.