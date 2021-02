Näin hirmuteoista syytetty ”Enkeli Gabriel” päätyi Suomeen – hiljaiselo päättyi, kun poliisi saapui ovelle viime maaliskuussa

Savimajassa Sierra Leonessa kasvaneen ja opettajana toimineen Gabriel Massaquoin elämä muuttui 30 vuotta sitten, kun ”Sexyboy” löysi teinivaimon ja liittyi kapinallisjärjestöön. Syytteen mukaan Massaquoi murhasi ja raiskasi joukoittain ihmisiä Liberiassa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella käynnistyy keskiviikkona poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa käsitellään noin 20 vuotta sitten Länsi-Afrikan Liberiassa käsiteltyjä hirmutekoja.

Vastaajana on runsaat kymmenen vuotta Suomessa asunut Gibril Massaquoi. 51-vuotias Massaquoi on kotoisin Liberian naapurimaasta Sierra Leonesta, josta käsin hän osallistui Liberian toiseen sisällissotaan (1999–2002) maan presidentin Charles Taylorin tukijana.

Sodan päätyttyä Taylor lähti maanpakoon. Massaquoin ratkaisu oli toinen: hän päätti todistaa sodan tapahtumista YK:n erityistuomioistuimelle. Vastineeksi hän sai syytesuojan.

Petturin elämä ei ollut helppoa. Todistajansuojeluohjelmaan päätynyt Massaquoi päätyi perheineen asumaan kotimaansa pääkaupunkiin Freetowniin, jossa vaara oli aina läsnä. Turvatalojen vaihtaminenkaan ei auttanut.

Elokuussa 2008 Massaquoi, hänen vaimonsa, pariskunnan neljä lasta ja Massaquoin veli lennätettiin Sierra Leonesta Suomeen. Siirron taustalla oli presidentti Tarja Halosen vuonna 2006 allekirjoittama laki, jonka nojalla Suomi sijoittaa Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäyntien todistajia ja heidän omaisiaan.

Suomessa Massaquoi päätyi Tampereelle, jossa hän on viettänyt hiljaiseloa. Kunnes keskusrikospoliisi saapui hänen ovelleen viime vuoden maaliskuussa. Siitä lähtien Massaquoi on ollut vangittuna epäiltynä lukuisista siviileihin kohdistuneista murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa.

Todistajien mukaan Massaquoilla oli lukemattomia lempinimiä, joista yksi oli Angel Gabriel. Tätä nimeä Massaquoi käytti todistajien mukaan muun muassa siviilejä teloittaessaan.

Massaquoin elämäntarinasta saa kuvan krp:n laatiman esitutkintapöytäkirjan perusteella. Isossa osassa on pöytäkirjaan kokonaisuudessaan liitetty Massaquoin itsensä kirjoittama, mutta julkaisematon kirja The Secret Behind The Gun (Salaisuus aseen takana).

Ilmeisesti ainakin osin Suomessa kirjoitettu kirja kertoo muun muassa Massaquoin lapsuudesta, poliittisesta heräämisestä ja liittymisestä Sierra Leonen kapinallisjärjestö RUF:iin (Revolutionary United Front). Suurin osa kirjasta keskittyy Liberian sisällissodan kiemuroihin, mutta Massaquoi pohtii kirjassa syvällisesti myös yhteiskunnallisia kysymyksiä ja maalaa kuvaa kotimaansa paremmasta tulevaisuudesta.

Massaquoi syntyi Sierra Leonen Kenemassa, jossa hänen isänsä toimi rakennuspäällikkönä, kunnes joutui kirjan mukaan poliittisen noitavainon vuoksi työttömäksi. Massaquoin äiti ei kyennyt elättämään perhettä, joten he muuttivat suvun kotiseudulle Blama Massaquoin kylään. Elinkeinoksi tuli maanviljelys. Kotikylässään perhe asui savimajassa.

Gibril Massaquoi halusi kuitenkin opiskella. Perhe uurasti maksaakseen pojan koulutuksen. Kotoaan Massaquoi peri yhteiskunnallisen näkemyksensä ja krittisen ajattelun Sierra Leonen korruptoitunutta hallintoa vastaan.

Opintojen vuoksi Massaquoi muutti lopulta pois kotoa. Yhden välivuoden Massaquoi joutui kuitenkin pitämään ja työskentelemään kotona maatöissä, jotta rahat riittivät opintojen päättämiseen.

– En syntynyt hopealusikka suussa, Massaquoi kirjoittaa kirjassaan.

Lopulta Massaquoi valmistui toisen asteen koulusta ja pääsi syksyllä 1990 opettajaksi entiseen alakouluunsa Pujehuniin. Pian alkoi tapahtua.

Yksityiselämä muuttui, kun Massaquoi tapasi nuoren tytön, nykyisen vaimonsa. Vuonna 1975 syntynyt vaimo kertoo tutustumisesta esitutkinnassa.

– Gibril oli nähnyt (tulevan vaimonsa) lentopallokentällä ja Gibril lähetti ensin kirjeitä (tulevalle vaimolleen), krp on kirjannut tutkintapöytäkirjaan.

Tulevan vaimon mukaan Massaquoi tunnettiin lempinimellä Sexyboy.

– He alkoivat tapailla ja (tuleva vaimo) tuli raskaaksi vuonna 1991. Samana vuonna kapinallisjoukkoja tuli Budjan maakuntaan ja he pidättivät Gibrilin.

Tästä alkoi Massaquoin aluksi kivulias suhde kapinallisjoukkojen eli RUF:n kanssa. Tuskaa tuotti muun muassa se, kun Massaquoi sai pian kuulla, että yksi hänen kotikylässä asuvista veljistään oli hukkunut. Massaquoin kirjan mukaan syyllisiä olivat kapinalliset.

Kaikesta huolimatta Massaquoi koki RUF:in omakseen. Opettajuus jäi, kun RUF tarjosi Massaquoille töitä. Pian Massaquoi kouluttautui sissiksi ja alkoi kohota organisaatiossa.

Vuonna 1994 Massaquoi nousi kirjansa mukaan jo RUF:n pohjoisen osaston kapteeniksi. Kapinallisuus johti rangaistuksiin. 90-luvun lopulla Massaquoi oli runsaan vuoden ajan vankilassa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään sitä, mikä oli Massaquoin osuus Liberian puolella tapahtuneissa hirmuteoissa vuosina 1999–2002. Keskiviikkona alkava pääkäsittely jatkuu aluksi Tampereella viiden päivän ajan, jonka jälkeen oikeus siirtyy Liberiaan kuulemaan todistajia.

Istunnot jatkuvat toukokuussa Tampereella.