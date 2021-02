Oikeus kuukausien rankalle retkelle Tampereelta Liberiaan – ”Hyvin todennäköisesti joku sairastuu”

Murhista, raiskauksista ja sotarikoksista syytetyn tamperelaismiehen asianajaja: ”Reissu ei vaikuta fyysisesti kauhean miellyttävältä”.

Liberian toisen sisällissodan (1999–2003) aikaisilla hirmuteoilla on pitkät jäljet. Noin 20 vuotta myöhemmin suomalainen oikeuslaitos pohtii Tampereella matkaa rikospaikoille.

Esillä Pirkanmaan käräjäoikeudessa oleva rikoskokonaisuus on poikkeuksellinen. Keskiössä on Sierra Leonesta kotoisin oleva mies, joka syyttäjän mukaan syyllistyi sisällissodan aikana Liberiassa lukuisiin vakaviin ja törkeisiin rikoksiin.

Sittemmin mies muutti Suomeen ja Tampereelle. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi noin 30-vuotiaana kapinallisjoukon komentajana lukuisiin murhiin, törkeisiin raiskauksiin, törkeään sodankäyntirikokseen ja törkeään ihmisoikeuksien loukkaamiseen poikkeuksellisissa oloissa.

Nyt mies on 51-vuotias perheenisä, joka on ollut vangittuna viime vuoden maaliskuusta alkaen. Keskiviikkona mies astuu käräjäoikeuden eteen, kun poikkeuksellisen oikeudenkäynnin pääkäsittely alkaa.

Oikeudella on aluksi edessään viisi käsittelypäivää Tampereella. Jakson viimeinen käsittelypäivä on ensi viikon perjantai, 15. helmikuuta.

Tämän jälkeen oikeus pakkaa tavaransa ja siirtyy Liberiaan ja Sierra Leoneen kuulemaan asiassa nimettyjä todistajia, joita on yhteensä hieman yli 70.

Matka kestänee kymmenen viikkoa, ehkä kauemminkin. Oikeuskäsittely jatkuu Tampereella toukokuussa. Tuomio on määrä antaa syksyllä.

Edessä on vaikeasti ennustettava retki Länsi-Afrikkaan, Atlantin valtameren rannikolle. Molemmat valtiot ovat köyhiä muun muassa sisällissotien ja ebolaepidemian seurauksena.

Maanantaisessa valmisteluistunnossa käräjäoikeus pohti puheenjohtaja Juhani Paihon johdolla tulevaa matkaa. Paihoa, valtionsyyttäjä Tom Laitista ja puolustusasianajaja Kaarle Gummerusta puhuttivat mahdolliset rikospaikkojen katselmukset.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen ja puolustusasianajaja Kaarle Gummerus keskustelivat Pirkanmaan käräjäoikeuden käytävällä ennen maanantaista valmisteluistuntoa.­

Jos katselmuksiin päädytään, oikeus matkustaa Liberian meren rannalla sijaitsevasta pääkaupungista Monroviasta vuoristoiseen pohjoisosaan Lofan piirikuntaan lähelle Guinean ja Sierra Leonen rajaa. Karttaohjelman mukaan ajomatkaa on yli 400 kilometriä, minkä taivaltamiseen menee aikaa noin kahdeksan tuntia.

Tiedossa on matka melkein tuntemattomaan – krp:n aiemmin tekemästä mittavasta esitutkinnasta huolimatta.

Valtionsyyttäjä Laitisen mukaan katselmukset auttavat oikeutta ymmärtämään maantieteelliset yksityiskohdat.

– Jos ei pääse paikan päälle, on hyvin vaikea yksilöidä tapahtumapaikat, Laitinen korosti.

Puolustusasianajaja Gummerus suhtautuu katselmuksiin epäilevämmin.

– Meillä kaikilla voi olla oma käsitys ympäristöstä, mikä voi olla ongelma. Olemme täysin eri kulttuurista, mikä vaikeuttaa kuvaa ympäristöstä. Emme pysty sanomaan ovatko katselmukset tarpeellisia vai hyödyttömiä, Gummerus sanoi.

– Reissu ei vaikuta fyysisesti kauhean miellyttävältä.

Oikeus ilmoittaa päätöksensä katselmusten järjestämisestä keskiviikkona.

Oma ongelmansa oikeudella on todistajien kanssa. Monet todistajat kuljetetaan oikeuden vuokraamaan saliin Monroviaan pitkän matkan takaa. Haasteita on niin aikataulujen kuin kieliongelmienkin vuoksi. Vaarana on se, ettei aina tiedetä, mistä asiasta puhutaan.

– Yritetään pysyä kärryillä, mistä tapauksesta milloinkin on kyse, käräjätuomari Paiho toivoi syyttäjältä ja puolustukselta.

– Tämä on myös resurssikysymys, valitettavasti.

Suomesta Liberiaan lähtee neljä oikeuden jäsentä, kaksi syyttäjän edustajaa ja kaksi puolustuksen edustajaa. Lisäksi matkalla tarvitaan muun muassa poliiseja ja teknisiä avustajia.

Laitinen kertoi, että tapahtumapaikkoihin aiemmin tutustunut krp:n rikosylikomisario Thomas Elfgren hoitaa oikeudenkäyntiin liittyvää logistiikkaa.

Paiho muistutti myös muista pitkällä matkalla eteen mahdollisesti tulevista uhkatekijöistä.

– Hyvin todennäköisesti joku sairastuu jollain tavoin siellä. Aikatauluissa pitää olla pelivaraa, että ehtii sairastamaan jonkun vatsataudin, Paiho ennakoi.