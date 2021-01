15-vuotiasta epäillään murhan yrityksestä Ruovedellä – vangittuja yhteensä viisi

Poliisi keskiviikkoisesta ammuskelusta: ”Tutkinta on aina haastavaa, kun asiaan liittyy paljon ihmisiä”

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut viisi ihmistä keskiviikkona aamuyöllä Ruovedellä tapahtuneesta ammuskelusta. Nuorin tutkintavankeuteen joutunut on 15-vuotias poika, joka vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

15-vuotiaan ohella oikeus vangitsi myös 33-vuotiaan miehen samoin perustein murhan yrityksestä epäiltynä. 28-vuotias nainen vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perustella murhan yrityksestä.

Kaksi muuta vangittiin todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä. Vangitut ovat 32-vuotias nainen ja 40-vuotias mies.

Rikoksissa on kyse kahden seurueen välisestä riidasta. Ammuskelussa loukkaantui yksi henkilö lievästi.

Poliisi otti ensin kiinni seitsemän ihmistä, joista kaksi on päästetty vapaaksi.

– Heitä epäillään joistain muista rikoksista, tutkinnanjohtaja Markku Laakso Sisä-Suomen poliisista kertoo.

Laakson mukaan ammuskelulla oli joitain ulkopuolisia todistajia, joita on myös kuultu. Rikosten tutkinta ei ole helpoimmasta päästä.

– Tutkinta on aina silloin haastavaa, kun tapahtumaan liittyy paljon ihmisiä ja kuultavia on paljon. Kaikki asiaan liittyneet henkilöt ovat kuitenkin tiedossa, eikä ketään ole enää hukassa.

– Ihmiset esittävät omia käsityksiään tapahtumien kulusta. En ota enempää kantaa siihen, miten riitaisia käsitykset ovat.

Yksi selvitettävä asia on, kuka on ampunut, kuinka paljon ja ketä kohti. Näihin seikkoihin Laakso ei ota vielä kantaa. Poliisin hallussa on kuitenkin useampia osallisilta löytyneitä ampuma-aseita.