Torstai toi sairaanhoitopiiriin 16 uutta koronatapausta.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut 16 uudesta koronatartunnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella. Positiiviset tulokset löytyivät Fimlabin torstaina analysoimista 913 näytteestä.

Keskiviikkona tartuntoja todettiin 24, mikä oli korkein lukema viikkoon. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on PSHP:n alueella nyt 43,5. Valtakunnan keskiarvo oli THL:n mukaan eilen 63,7.

PSHP:n alueella on todettu nyt yhteensä 2303 koronatartuntaa. THL:n lukemat paljastavat, että tartunnoista peräti 61,3 prosenttia on todettu Tampereen asukkailla. Sairaanhoitopiirin asukkaista tamperelaisia on kuitenkin vain 44,3 prosenttia.

0,59 prosentilla tamperelaisista on tähän mennessä todettu tartunta. Tämä tarkoittaa sitä, että joka 170. tamperelainen on saanut koronaviruksen.

Tampere ei ole kuitenkaan asukaslukuun suhteutettuna PSHP:n alueen pahimmin koronan kurittama kunta. Suhteellisesti enemmän virus on levinnyt Parkanossa, jossa epidemia eteni hetkellisesti leviämisvaiheeseen marraskuun lopulla.

Taudin leviäminen saatiin Parkanossa nopeasti kuriin, eikä uusia tapauksia ole joulukuun alun jälkeen tullut kuin muutama. Parkanolaisista koronan on saanut noin yksi 130:sta eli 0,77 prosenttia.

Parkanon ja Tampereen jälkeen korona on levinnyt eniten Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Näissä kunnissa tartunnan saaneita on hieman enemmän kuin yksi 200 asukkaasta.

PSHP:n alueen kunnista kolme loistaa yhä poissaolollaan THL:n ylläpitämältä koronakartalta. Kartalle pääsee tai joutuu, kun kunnassa on todettu vähintään viisi tartuntaa.

Pienen gallialaiskylän tavoin koronaa vastaan taistelevat edelleen Kihniö, Juupajoki ja Kuhmoinen.

Pirkanmaan ja PSHP:n kunnat koronaviruksen esiintyvyyden mukaisessa suhteellisessa suuruusjärjestyksessä:

Parkano 0,77 Tampere 0,59 Pirkkala 0,54 Lempäälä 0,51 Valkeakoski 0,50 Mänttä-Vilppula 0,45 Virrat 0,41 Nokia 0,34 Punkalaidun 0,32 Ylöjärvi 0,30 Vesilahti 0,30 Orivesi 0,27 Kangasala 0,26 Pälkäne 0,23 Ikaalinen 0,23 Jämsä 0,22 Sastamala 0,22 Ruovesi 0,21 Hämeenkyrö 0,15 Akaa 0,12 Urjala 0,11

(Tieto tartuntamääristä THL:stä, asukasluvut Wikipediasta. Pirkanmaan kunnista Punkalaidun kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Jämsä sijaitsee Keski-Suomessa, mutta kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.)