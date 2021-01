Virtain seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Taskinen tunsi perhetragediassa kuolleet.

Pienessä Liedenpohjan kylässä Virtain pohjoispuolella on ollut pari päivää vain yksi puheenaihe: koko Suomea torstaina järkyttänyt perhesurma.

– Tapaus on vielä niin tuore, että ensin tällaista ei tahdo uskoa. Mieli ikään kuin pysähtyy. Täällä ollaan vielä shokki- ja pysähtymisvaiheessa, Virtain seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Taskinen sanoi Ilta-Sanomille.

Poliisi on ollut hyvin vaitonainen tapauksesta. Pikkukylässä nähtiin torstaina suuri poliisioperaatio, kun poliisi etsi henkirikoksesta ja henkirikoksen yrityksestä epäiltyä. Myöhemmin poliisi tiedotti, että epäilty on löytynyt kuolleena.

Perheen lapsi joutui sairaalahoitoon. Poliisin mukaan epäilty ja uhrit ovat samasta perhepiiristä.

Taskinen sanoi tunteneensa perheen sillä tavalla kuin pappi seurakuntalaisensa 6 500 asukkaan paikkakunnalla tuntee.

– Tunsin heidät seurakuntalaisina. Helsingissä ei ehkä voi sanoa tuntevansa jonkun, mutta olen ollut Virroilla 15 vuotta, ja jollain tasolla tunsin heidät. He olivat kyläyhteisössä tuttuja, ja olen nähnyt heidät monet kerrat, mm. jumalanpalveluksissa, Taskinen kuvailee.

– Olin ajatellut, että aina silloin tällöin heidät näkisin...

Taskisen mukaan kyseessä oli tavallisen oloinen perhe, mikään ei viitannut, että jotakin näin traagista voisi tapahtua.

– Pappi on tällaisessa tilanteessa samassa tilanteessa kuin kuka tahansa. Kipu on läsnä.

Taskinen toivoo, että Liedenpohjassa suuri suru voidaan käydä läpi kollektiivisesti.

– Sanoisin, että yhdessä pitää mennä eteenpäin. Kukaan ei selviä suuresta surusta yksinään. Ihmiset on luotu elämään yhdessä. Sunnuntaina on kyläkirkossa jumalanpalvelus, olemme kylän keskellä olevassa kirkossa. Se on kuitenkin toivon paikka, Taskinen sanoo.

Korona-ajan tiukat kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat surutyötä.

– Pappi joutuu työkseen olemaan paljon surun kanssa tekemisissä. Olen jo monta kertaa kokenut, miten korona vaikuttaa ihmisten surutyöhön ja millainen on korona-ajan suru alkaen ihan siitä, paljonko ihmisiä voi osallistua hautajaisiin, Taskinen kertoo.

Taskinen sanoo, että Liedenpohjan traagiset tapahtumat jättävät lähtemättömiä traumoja ja muistoja.

– Se on vain pieni aika, mitä nämä tapahtumat ovat julkisuuden palstoilla. Ne ovat kuitenkin pitkiä tarinoita, mitä nämä tapahtumat ovat niin yhteisön kuin yksilönkin mielissä. Toivotaan, että paremmat päivät koittavat, Taskinen kuvasi.