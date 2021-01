Liedenpohjan kyläkirkossa hiljennyttiin suremaan traagisia tapahtumia: ”Rakkaat ystävät, onko meillä sanoja?”

Liedenpohjan tiivis kyläyhteisö Pirkanmaalla järkyttyi perhetragediasta.

Virroilla hiljennyttiin lauantaiaamuna suremaan traagisia tapahtumia, joiden seurauksena kaksi ihmistä kuoli ja lapsi joutui sairaalahoitoon.

Epäilty henkirikos ja henkirikoksen yritys tapahtuivat perhepiirissä Liedenpohjan kylässä.

– Rakkaat ystävät, onko meillä sanoja? Ehkä hapuilevia ja hauraita, aloitti puheensa Virtain seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Taskinen Liedenpohjan kyläkirkossa järjestetyssä hiljentymistilaisuudessa.

– Sanattomat huokaukset ovat niin minun kuin monen muun uskontunnustus tänään. Ajattelen rakkaita seurakuntalaisia täällä Liedenpohjassa. Surumme on yhteinen, ja kipumme on yhteinen, hän sanoi.

Koronatilanteen takia hiljentymistilaisuus toteutettiin verkkolähetyksenä.

Hiljentymistilaisuudessa rukoiltiin ja kuultiin musiikkia.

Hiljentymistilaisuus on katsottavissa alla olevasta videoikkunasta. Tilaisuus alkaa noin kolmen minuutin kohdalla.

Papin jälkeen äänessä oli Virtain kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva (sd). Hän puhui pienen ja tiiviin kyläyhteisön surusta.

– Meitä on kohdannut tapahtuma, joka asettaa meidät kysymysten eteen. Olemmeko välittäneet, nähneet ja kuulleet? Suurempaan maailmaan verraten meillä ollaan lähellä. On hyvä, että johonkin mittaan saakka tunnemme toisemme, Kaleva sanoi.

– Rajanveto yksityiseen elämään yhteisössä on aina henkilökohtainen asia. On löydettävä oikea keskitie. On varmasti yritetty parasta. Kaikkina päivinä apu ei aina ole vieressä.

Kaleva sanoi koko Virtain kaupungin surevan omaisten rinnalla.

– Ajatuksemme ovat vahingoittuneen lapsen puolella toivoen hänen parantumistaan ja palaamistaan joukkoomme.

Hän muistutti Virtain seurakunnan ja kaupungin tarjoavan kriisiapua ja toivoi, että tapahtumien kulku selkiytyy ajan mittaan. Henkirikosepäily on järkyttänyt ihmisiä Virroilla ja koko Pirkanmaalla.

– Tarvitsemme lisää tietoa ymmärtääksemme tapahtuman vaiheita. Tutkinnan edetessä varmaan saammekin tietoa.

Suuri poliisioperaatio Liedenpohjan kylän lähimaastoissa kesti useita tunteja torstaina. Henkirikoksen ja henkirikoksen yrityksen tekijäksi epäilty henkilö löydettiin kuolleena.