Kokonainen asuntola suljettu – Vaihto-opiskelijoilla 21 koronavirustartuntaa Tampereella

Taysin infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo, että koko asuntola suljettiin heti ja kaikki asukkaat asetettiin karanteeniin.

Tampereen yliopistolla on vaihto-opiskelijoita yhteensä noin 200.­

Tampereella olevien vaihto-opiskelijoiden keskuudessa on todettu useita koronavirustartuntoja tämän viikon aikana.

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoilla on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa. Yliopistolla on vaihto-opiskelijoita yhteensä noin 200 ja Tamkissa noin 70.

– Asia tuli tietoomme alkuviikosta. Jäljitystiimi löysi koronavirustartunnan yhdeltä vaihto-opiskelijalta, Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo Ilta-Sanomille.

– Havaitsimme pian, että samassa asuntolassa on jonkin verran oireisia opiskelijoita. Suljimme heti koko asuntolan ja kaikki asukkaat asetettiin karanteeniin, hän sanoo.

Asuntolassa tehtiin massatestaus karanteeniin asettamisen jälkeen.

– Asuntolassa asuu hieman yli 30 opiskelijaa. Heistä 21:llä on tähän mennessä todettu koronavirustartunta. Heidät on asetettu eristykseen. Koronavirukselle mahdollisesti altistuneet muut asuntolan asukkaat on puolestaan asetettu karanteeniin.

Syrjäsen mukaan ei ole tiedossa, mistä maasta tartunta on tullut.

Onko joukossa mahdollisesti koronaviruksen uuden variantin aiheuttamaan tautiin sairastuneita?

– Olemme ottaneet sen huomioon, mutta tätä asiaa koskevat tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Mikä asuntola on kyseessä?

– Sitä emme terveysviranomaisena voi kertoa, sillä asukkaat voisivat joutua hankalaan tilanteeseen.

Hän kertoo, että todetun asuntolaepidemian takia Tays päätyi seulomaan myös toisen, hieman suuremman asuntolan, vaikka siellä ei ole tapauksia todettu.

Enempää vaihto-opiskelijoita ei ole tänä keväänä tulossa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu eivät vastaanota enempää vaihto-opiskelijoita Tampereelle tänä keväänä, Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttunen kertoo Ilta-Sanomille.

Karttunen kertoo, että vaihto-opiskelu on ollut luonteva osa tutkinto-opiskelua eurooppalaisissa korkeakouluissa.

– Nyt noin 20 Tamkin vaihto-opiskelijaa jää tulematta Tampereelle, hän sanoo.

Aiheesta kertoi aiemmin Aamulehti.