Pirkanmaalla 26 uutta koronatartuntaa – määrä kasvussa

Kahden viikon ilmaantuvuus on noussut nopeasti 46,5:een.

Vielä viime viikon alussa koronaepidemia osoitti laantumisen merkkejä Pirkanmaalla. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden oli Tampereen yliopistollisen sairaalan ilmoittamien tartuntamäärien mukaan viime viikon maanantain jälkeen vain 26,3.

Yhdeksässä päivässä virus on kuitenkin taas aktivoitunut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kahtena viime päivänä on todettu jälleen korkeita tartuntamääriä – tiistaina 31, keskiviikkona 26 – ja kahden viikon ilmaantuvuus on noussut liki kaksinkertaiseksi, 46,5:een.

Samalla myös testeissä kävijöiden määrä on kasvanut puolella. Viime viikolla Fimlab sai analysoitavakseen keskimäärin 800 näytettä päivässä, mutta tällä viikolla keskiarvo on ollut 1200.