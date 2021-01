Rokotuksia tullaan antamaan myös lähes kaikilla kaupungin terveysasemilla, ehkä myös viikonloppuisin.

Tampereen suunnitelmat koronarokotusten suhteen alkavat olla valmiit. Sosiaali- ja terveyspalvelualueen palvelujohtaja Taru Kuosmasen mukaan luvassa on massarokotuspaikka, jossa kaupunkilaisia rokotetaan kymmenellä linjalla.

Sitä, missä kymppikaistainen rokotuspiste avataan, Kuosmanen ei vielä kerro. Tietoa on luvassa ehkä jo torstaina.

Tärkein ainoa asia, mitä odotetaan, ovat itse rokotteet.

– Meillä on valmius aloittaa rokotukset heti helmikuun alussa. Massarokotuskeskuksessa voimme antaa vähintään 10 000 rokotusta viikossa. Mahdollisuus on enempäänkin, Kuosmanen kertoo.

Kuosmasen mukaan massarokotuskeskuksen on määrä toimia joka päivä aamukahdeksasta iltakahdeksaan eli 12/7-systeemillä.

– Lisäksi rokotuksia tullaan antamaan lähes kaikilla eli noin kymmenellä terveysasemalla kello 18:aan tai kello 20:een saakka.

Osa terveysasemistakin on valmiita antamaan rokotuksia seitsemänä päivänä viikossa.

Projekti on valtava, sillä Tampereen aikuisväestö on noin 200 000 hengen suuruinen. Tavoitteena on 75 prosentin rokotekattavuus eli piikki pitäisi antaa noin 150 000:lle kahdesti.

300 000 ihmisen rokottaminen pyritään saamaan valmiiksi neljässä kuukaudessa eli kesäkuun alkuun mennessä.

Projekti vaatii tekijöitä. Parhaimmillaan rokottajia on töissä kaikissa pisteissä kerrallaan 40.

– Yhden rokotteen antaminen kestää noin kolme minuuttia, Kuosmanen kalkuloi.

Lisäksi tarvitaan rokotteiden kirjaajia, hoitajia mahdollisten allergisten oireiden varalta, ohjaajia, neuvojia...

Kaupungin oman henkilökunta ei kaikkeen riitä. Apua saadaan muun muassa ulkoistettujen terveysasemien kautta, henkilöstövuokrauksesta ja terveydenhoidon opiskelijoilta. Lisäksi kaupunki pyytänyt apua potilasjärjestöiltä ja SPR:ltä.

– Tarvitsemme rokotuksiin vapaaehtoisvoimia, Kuosmanen myöntää.

Suunnitelmissa on myös liikkuva rokotusyksikkö.

– Sellaisen avulla saisimme rokotettua esimerkiksi kotihoidon asiakkaita ja omaishoidettavia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedossa ei ole, että muualla maakunnassa olisi luvassa samankaltaisia massarokotuskeskuksia kuin Tampereella.