Lähes kaksituhatta haki testimatkustajaksi Tampereen ratikkaan – voittajat saavat kokeilla maksamista ja pysäkiltä vaunuun siirtymistä

Nysse arpoo lähes sata testimatkustajaa. Hakijoita oli peräti 1 930. Kaikille avoin koeliikenne alkaa huhtikuussa.

Ratikka etenee Tampereella kuin, öh, juna... Ensi viikolla käynnistyy niin sanotusti tavallisille tamperelaisille suunnattu koeliikenne, jonka aikana valitut noin 80–90 testimatkustajaa pääsee kertomaan mielipiteensä siitä, miten ratikka pelaa.

Erilaisista potentiaalisista ratikan tulevista matkustajista koostuvat testiryhmät ovat tärkeässä roolissa viimeistelemässä ratikan matkakokemusta.

Testimatkustajiksi haki yhteensä 1 930 innokasta. Testimatkustajien arvonta on nyt käynnissä, Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse kertoo tiedotteessaan.

Testit alkavat tammikuun lopulla ja jatkuvat maaliskuun loppuun. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi testit suoritetaan aiemmista suunnitelmista poiketen pienissä, alle kymmenen hengen ryhmissä. Testaukseen osallistuvien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

– Asiakastestaus on tärkeä vaihe palvelun viimeistelyssä mahdollisimman helppokäyttöiseksi. On hienoa, kuinka moni on ilmaissut kiinnostuksensa päästä testimatkustajaksi. Mukaan on hakenut paljon erilaisia käyttäjiä ja huomioon on otettu myös esteettömyyden testaaminen, Nyssen asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen kertoo.

Alkuvuoden matkustajatesteissä on tarkoitus kokeilla muun muassa sitä, miten matkustajien siirtyminen pysäkiltä vaunuun sujuu. Tieto on tärkeä aikataulujen rakentamisessa realistisiksi ja toimiviksi. Osassa testeistä kokeillaan matkan maksamista niin matkakortin kuin Nysse Mobiilin avulla. Testeissä tarkkaillaan myös matkustajainformaation toimivuutta, esimerkiksi kuulutusten äänenvoimakkuuden säätöä ja opasteiden ymmärrettävyyttä.

– Haluamme rakentaa ratikasta kulkumuodon kaikille. Kuten muissakin palveluissa, myös ratikassa on useita käyttäjäryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita matkustamiseen liittyen. Palvelua ja sujuvaa asiakaskokemusta kehittäessämme haluamme huomioida mahdollisimman tarkasti nämä tarpeet ja toisaalta löytää mahdolliset haastekohdat, joita voimme yhdessä parantaa, VR:n asiakaskokemuspäällikkö Mari Siikonen kertoo.

Tuleville käyttäjille on järjestetty vuodesta 2018 alkaen useita tilaisuuksia tutustua vaunuun ja antaa palautetta käyttäjäkokemuksesta. Muun muassa vaunun sisustusta ja sen ratkaisuja on muokattu saadun palautteen perusteella. Niin ikään on päästy äänestämään Ratikan väristä ja penkkien kuosisuunnittelijasta.

– Käsillämme on nyt yksi merkittävimmistä askeleista kohti 9. elokuuta alkavaa Tampereen Ratikan liikennöinnin aloittamista. Odotamme suurella mielenkiinnolla tätä hetkeä, kun ihan oikeat matkustajat tulevat Ratikan kyytiin ja saamme heiltä palautetta loppukäyttäjän näkökulmasta. Matkustaja katsoo Ratikkaa ihan uudesta näkökulmasta ja siksi on hienoa, että voimme tarjota vielä mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ennen matkustajaliikenteen alkua, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö iloitsee.