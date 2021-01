Pirkanmaan koronatilanne epävakaa – eniten tartuntoja ulkomailta

Suosituksiin tarkennuksia lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Tays) tiedotteen mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa ja parhaillaan hiukan epävakaa. Kuluneen viikon jäljitetyt tartunnat ovat pääosin peräisin ulkomailta ja ravintoloista.

Terveydenhuollon kuormitus on edelleen matala. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä piti paikalliset suositukset tiistaina ennallaan, mutta tarkensi lasten ja nuorten harrastustoiminnan linjauksia.

Pirkanmaan koronan ilmaantuvuus on kahden edeltävän viikon perusteella 43 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Positiivisten tartuntojen prosenttiosuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 2,1 prosenttia.

Eniten tartuntoja ulkomailta

Viime viikolla todettiin 155 koronatartuntaa. Näistä 108:n tartunnan lähde pystyttiin jäljittämään. Ulkomailta tuli 31 tartuntaa 14:sta eri maasta. Neljästä eri baarista tuli kaikkiaan 20 koronatapausta.

Omasta perhepiiristä saatiin 24 tartuntaa. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista kertyi 11 tartuntaa. Yhdeksän tapausta tuli kuudesta eri työpaikasta.

Aikuisten harrastuksista tuli viisi tartuntaa. Hoito- tai hoivayksiköstä saatiin kaksi, koulusta yksi ja muita tapauksia oli viisi.

Muista tapauksista neljä tuli Leviltä. Tartuntoja kertyi viime viikolla eniten 20–29-vuotiaille.

Hyvin harva altistunut lapsi sairastunut

Lasten ja nuorten koronatartuntoja on analysoitu Pirkanmaalla tarkemmin viime elokuusta lähtien. Yleisin tartunnan lähde on oma koti. Esimerkiksi lasten harrastuksista on tullut hyvin vähän tartuntoja.

Kouluissa lähes 3000 lasta ja nuorta on ollut karanteenissa elokuun alusta laskien. Altistuneista on sairastunut yksi prosentti.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä piti voimassa nykyiset suositukset mutta tarkensi lasten ja nuorten harrastustoiminnan linjauksia. Harrastustoiminnan suositukset ovat voimassa 8. helmikuuta asti, ellei koronatilanne tai valtioneuvoston ohjeistukset muuta edellytä.

Pirkanmaalla lapset ja nuoret voivat osallistua ohjattuun harrastustoimintaan myös sisätiloissa. Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumat kuntien sisäliikuntatiloissa (ml. jäähallit) on kuitenkin toistaiseksi kielletty, ellei ole kyse ole sarjalisenssi- tai ammattilaisurheilusta. Ulkotiloissa voidaan järjestää lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumia, kun turvallisuussuunnitelma on tehty. Kilpailu- ja ottelutoiminnassa ei voi olla yleisöä Avin kokoontumisrajoituksen vuoksi sisällä eikä ulkona.

Aikuisten sisällä tapahtuvaa harrastustoimintaa ei toistaiseksi suositella. Yleisötapahtumia ei voi Avin kokoontumisrajoitusten mukaisesti järjestää edes ulkona.

Voimassa olevat Pirkanmaan suositukset 19.1.2021