16-vuotiaana Tampereella tappoon syyllistyneelle 7,5 vuotta vankeutta

Nuorukainen toimi mielentilatutkimuksen mukaan täydessä ymmärryksessä viiltäessään 41-vuotiasta puukolla kaulaan.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaana tappoon ja tapon yritykseen Tampereen Haapalinnassa syyllistyneen valkeakoskelaisen nuoren seitsemän ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen. Rikokseen syyllistyessään nuorukainen oli syyntakeinen.

IS ei julkaise tuomitun nimeä, sillä kyse on alaikäisestä henkilöstä.

Nyt 17-vuotias vastaaja puukotti 41-vuotiaan tamperelaismiehen kuoliaaksi tämän asunnossa viime vuoden heinäkuussa. Tapausta käsiteltiin oikeudessa marraskuussa, jolloin vastaajan katsottiin menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla.

Toinen uhri oli asunnossa samaan aikaan ollut 43-vuotias mies. Vastaaja viilsi molempia uhreja puukolla kaulaan. 43-vuotias selvisi teosta hengissä.

Vastaaja oli määrätty mielentilatutkimukseen, joten oikeus jätti rangaistusseuraamuksen marraskuussa avoimeksi. THL:n tekemän mielentilatutkimuksen perusteella vastaaja toimi täydessä ymmärryksessä.

Vastaajan on korvattava menehtyneen uhrin omaisille korvauksia yhteensä 29 000 euroa. Uhrilta jäi kaksi lasta, joista toinen on alaikäinen. Vastaaja määrättiin maksamaan molemmille 8 000 euroa. Uhrin molemmille vanhemmille vastaajan on maksettava 6 500 euroa.

Oikeus luki vastaajan syyksi myös huumausaineen käyttörikoksen.