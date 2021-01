Pirkanmaan uusista korona­tartunnoista neljännes peräisin ravintoloista: ”Joku on voinut kiertää useammassa paikassa”

Viisi eri henkilöä aiheutti 13 koronatartuntaa kymmenessä eri baarissa alkuviikon aikana. Tays listasi kyseiset ravintolat, joihin koronapositiivisten jäljet johtavat.

Koronaepidemia on kiihtynyt Pirkanmaalla viikon aikana lähelle ennätyslukemia. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Tays) jäljitystiimin selvitykset paljastavat, että erityiseksi ongelmaksi ovat nousseet anniskeluliikkeissä tapahtuneet tartunnat.

Tays kertoi tiistaina ja keskiviikkona yhteensä 54 uudesta viruksenkantajasta. Heistä lähes neljännes eli 13 sai tartunnan kymmenestä eri ravintolasta. Tays listasi kyseiset ravintolat, joihin koronapositiivisten jäljet johtavat.

– Jäljityksessä on selvinnyt, että koronapositiiviset ovat käyneet näissä mainituissa paikoissa ollessaan tartuttavassa vaiheessa, infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen taustoittaa.

Kyseisiä tartuttajia 13 tapauksen takana on jäljitystiimin selvitysten mukaan viisi. Käytännössä siis yksi tai useampi koronapositiivinen on käynyt tartuttamassa muita useammassa eri baarissa.

– Joku on käynyt yhdessä, joku on voinut kiertää useammassa paikassa. Niinhän ihmiset usein tekevät.

Kuinka moni altistunut tartunnan lopulta saa, selviää ajan myötä.

– Tartuttajan seurassa ollut lähipiirihän me tiedetään haastattelemalla. Heidät pystymme asettamaan karanteeniin. Samalla tartuttajat tietävät, että heidän lähellään on ravintoloissa ollut pitkiä aikoja ihmisiä, joita he eivät tunne.

Vieraita kannattaa siis baareissa vältellä?

– Valitettavasti eletään sellaista aikaa, että uusien tuttavuuksien solmiminen on vähän haasteellisempaa, Syrjänen sanoo.

Riski on siis olemassa. Syrjänen muistuttaa, että Tampereella on jo aiemmin syntynyt muutamia tartuntaketjuja baarien kautta. Ilmoitukset altistumisvaaratilanteista ovat siis tärkeitä ketjujen tukahduttamisen kannalta.

– Tieto mahdollisista altistumisista on saanut ihmisiä hakeutumaan testeihin. Tavallaan tämä toimii kuin koronavilkku. Käytännön jäljitystyössä koronavilkun kautta tulleiden tapausten osuus on kuitenkin pieni.

Torstaina Fimlab analysoi Pirkanmaalta alkaneen vuoden korkeimman yksittäisen päivän tartuntamäärän: 38. Taysin twiitin mukaan ”iso osa näistä kytkeytyy jo eilen julkaistuun listaan baari- ja ravintola-altistuksista”.

Ravintola-alalla korostetaan vastuullisuutta koronan suhteen. Riskiä saada tartunta baareista on jopa kyseenalaistettu. Syrjänen ei kyseenalaista.

– Baareissa on ollut koko ajan hätä. Kyllähän ne alun alkaen Alpeilla ja Lapin matkailuun liittyneet tartunnat ovat todennäköisesti tapahtuneet baareissa. Kun tautia on väestössä enemmän, on sitä todennäköisempää, että niissä tilanteissa tarttuminen voi tapahtua.

Syrjänen muistuttaa, että baareissakin voi käydä, jos asiat hoidetaan oikein.

– Tartuntoja voi estää sillä, että asiakas pysyy omassa seurueessaan. Yrittäjän pitää tietysti huolehtia siitä, ettei baari ole ylitäynnä ja että jokaisella on istumapaikat.

– Itse suosittelin lisäksi henkilökunnalle maskeja. Enkä järjestäisi karaokea.

Maskin käyttäminen ravintoloissa on asiakkaalle käytännössä hankalaa – ainakin jos aikoo syödä tai juoda.

– Ilman maskia lähipiiri altistuu ja osa sairastuu.

Viikonloppu alkaa. Pitäisikö kaikkien nyt pysyä vaan kotona?

– Sellaista määräystä en voi antaa, mutta meidän pitää muistaa, että korona ei ole ohi. Jos baareissa käy, niin on hyvä noudattaa tarkkoja turvatoimia. Jokainen kuitenkin tekee oman ratkaisunsa, Syrjänen korostaa.

Jäljittäjille tämän hetken tilanne on haastava ainakin Pirkanmaalla.

– Kontakteja on paljon. Olemme kuitenkin tehokkaita ja ripeitä, Syrjänen lupaa.