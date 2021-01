Uusi televisiosarja käsittelee suomalaisia sarjamurhaajia. Ensimmäinen jaksoista kertoo 1960-luvulla tapahtuneista kauppiasmurhista.

Vuonna 1964 Tamperetta kuohutti poikkeuksellinen murhasarja. Puolen vuoden sisään kaupungissa oli surmattu kolme kauppiasta.

Kaksi uhreista oli löydetty omista liikkeistään, kolmas makasi vainajana omistamassaan Volkswagen Kleinbusissa Ylöjärven ja Viljakkalan rajalla.

Ammattien lisäksi uhreja yhdisti kuolintapa: jokainen heistä oli kuollut päähän osuneeseen iskuun. Lisäksi uhreilta oli hävinnyt omaisuutta, joten murhien motiiviksi oletettiin ryöstöä.

Tampereen kauppiasmurhat ovat ensimmäinen tapaus, jota käsitellään suoratoistopalvelu Discovery+:n uudessa televisiosarjassa 10 suomalaista sarjamurhaajaa. Sarja alkaa torstaina 14. tammikuuta.

Tampereen kauppiaiden kuolemista käynnistyi laaja tutkinta. Poliisi kertoi lehdistölle selvittävänsä juttua ”kaikilla liikenevillä voimilla”. Ajanjakso oli Suomen rikoshistoriassa erikoinen, sillä samoihin aikoihin myös Kuopiossa oli käynnissä ihmisjahti, kun poliisi yritti selvittää nailonsukkamurhaajana tunnetun rikollisen henkilöllisyyttä.

Tampereen tapauksessa poliisi kuulusteli tuhansia ihmisiä. Vuosi ehti vaihtua, kunnes tammikuussa 1965 poliisi kiinnostui 38-vuotiaasta ylöjärveläisestä kirvesmiehestä Aarne Valdemar Laaksosta. Sen jälkeen tutkinta alkoi edetä jättiharppauksin.

Yksi uhreista oli surmattu ja ryöstetty juuri ennen joulua.

Poliisi sai selville, että työttömänä pitkään ollut Laakso oli yllättänyt perheensä jouluna tavanomaiseen varallisuuteensa nähden jopa ylellisillä lahjoilla: hän oli tuonut pojilleen sukset, tyttärelleen nuken ja vaimolleen uudet kengät.

Kotona hän selitti saaneensa rahaa vekselillä ja vipeillä, mutta todellisuudessa hän oli maksanut velkojaan pois. Millä rahalla?

Laakso otettiin kiinni ja kuulusteluihin. Lopullinen läpimurto tapahtui kuitenkin silloin, kun poliisi teki etsinnän Laakson kotiin ja autotalliin.

Aarne Laakso asui perheineen tässä vuokratalossa Ylöjärvellä. Perhe ei osannut epäillä Aarnea lainkaan kuohuttaneiden veritöiden tekijäksi.­

Laakso oli pitänyt autotallia visusti lukossa sillä verukkeella, että lapset muuten sotkisivat hänen tavaransa. Kun poliisit avasivat tallin oven, he huomasivat sen olevan jo valmiiksi melkoinen mörskä. Lattiaa peitti suuri halkokasa, siellä täällä lojui työkaluja ja mädäntyneitä perunoita. Nurkassa nököttivät ruosteiset lastenvaunut.

Tutkijoiden huomion kiinnitti kuitenkin vanerilaatikko. Paljain silmin näki, että sen päälle oli roiskunut verta. Veressä oli yhä kiinni hiustuppoja.

Autotalli oli ilmiselvä rikospaikka. Kuulustelujen edetessä paljastui, että veri kuului murhasarjan toiselle uhrille, joka oli löytynyt kuolleena omasta autostaan.

Selvisi, että Laakso oli halunnut ostaa kyseiseltä kauppiaalta television. Se ei ollut mikään halpa hankinta, sillä televisiot saattoivat maksaa tuhatkin markkaa eli nykyrahaksi muutettuna arvoltaan lähemmäs 2 000 euroa.

Kaupat oli myös tehty. Myyjä oli kuljettanut television Laakson kotiin kaupantekijäisiksi.

Kauppiaan päästyä paikalle Laakso oli pyytänyt, että televisio kannettaisiin autotalliin säilöön. Hän halusi yllättää illalla lapset. Kauppias teki työtä käskettyä. Heti kun hän oli saanut laskettua television maahan, Laakso tempaisi autotallin seinustalta kirveen ja löi sillä kauppiasta päähän.

Surman jälkeen Laakso siirsi kauppiaan ruumiin tämän Volkswageniin ja ajoi auton kauemmas kotoaan. Hän hylkäsi pakettiauton maantien poskeen, josta se löytyi heti seuraavana päivänä. Televisio – sarjanumeroltaan 15585 – löydettiin Laakson pidätyksen jälkeen autotallista halkokasan alta.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma pohtii sarjassa, miksi Laakso jätti todisteet rikoksistaan levälleen autotalliinsa.

Hannu Lauerma on yksi sarjassa haastateltavista asiantuntijoista.­

– Voimme vain spekuloida, eikö hän enää välittänyt siitä, jääkö kiinni. Jonkinlaista huomattavaa huolimattomuutta, saamattomuutta tai osaamattomuutta tähän on vääjäämättä liittynyt.

– Joskus on ollut sellaisia sarjamurhatapauksia, että kyseinen murhaaja on useita murhia tehtyään alkanut jättää itseensä viittaavia todisteita. On herännyt vaikutelma, että hän toivoo ja odottaa, että poliisi ottaa hänet kiinni, koska hän ei itse sarjan lopettamiseen kykene, mutta jokin hänessä siihen pyrkii.

Aarne Laakso (oikealla) kuuntelemassa syytteiden lukua maaliskuussa 1965.­

Myös murhien motiivi ja tekijän välinpitämättömyys uhreistaan herätti ihmetystä jo omana aikanaan. Laakso sanoi surmanneensa kauppiaat hetken mielijohteesta. Laakson mielestä tilaisuus oli tehnyt hänestä varkaan – tai paremminkin murhaajan.

– Se oli päähänpisto, tai miksi sitä nyt sanoisi. Yhtäkkiä vain syntyi rahansaantiajatus, Laakso sanoi oikeudessa.

Lauerman mielestä se ei ole kovinkaan tyhjentävä selitys, mutta se voi olla osatotuus. Ylipäänsä henkirikoksilla on vain harvoin yhtä yksittäistä, selkeää motiivia.

Laakson historiasta tiedetään muun muassa se, että hän syntyi kymmenlapsisen perheen kuudenneksi lapseksi. Hänen lapsuutensa oli tiettävästi hyvin niukka.

– Tässä tapauksessa asiat, joilla voimme spekuloida, on toisaalta rahantarve ja toisaalta sitten jossain kytevä suunnaton raivo parempiosaisia kohtaan, Lauerma sanoo.

– Ehkä hän on kokenut oikeutuksekseen hankkia joululahjoja lapsilleen keinolla millä hyvällä – niin karmealta kuin tämä epäsuhta kuulostaakin ajatellen sitä, että hän surmaa ihmisiä tällaisen rahapulan takia.

Aarne Laakso tuomittiin rikoksistaan elinkautiseen. Hän vapautui vankilasta vuonna 1980 ja kuoli kolme vuotta myöhemmin 57-vuotiaana.

Kauppiasmurhista kertovan jakson lisäksi jutun lähteinä on käytetty: Miika Viljakainen & Lauri Silvander: Helvetinkone ja 49 muuta suomalaista rikosta (Gummerus 2018); Tuomas Rimpiläinen: Raa’at murhat piinasivat Tamperetta, ja jouluaattona poliisi tajusi, että kaupungissa on sarjamurhaaja (Aamulehti).