Rokote ei tuonut immuniteettia ajoissa: Rauhaniemen sairaalassa kaksi uutta tartuntaa – lisäksi 13:s vanhus kuollut

Ylilääkärin mukaan tartunnan saanut potilas ja henkilökunnan jäsen rokotettiin kaksi, kolme päivää ennen seulontaa.

Rauhaniemen sairaalassa on kuollut jo 13 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.­

Tamperelaisen Rauhaniemen sairaalan koronaepidemia on vaatinut 13:nnen kuolonuhrinsa. Potilas oli sairaalan hallintoylilääkärin Lauri Seinelän mukaan aiemmin menehtyneiden tapaan iäkäs vanhus.

– Menehtyneiden keski-ikä on 85 vuotta. Heillä kaikilla on monia perussairauksia, ja siksi he ovatkin olleet meillä hoidossa, Seinelä kertoo.

Lisää uhreja saattaa vielä tulla, sillä tuoreimmissa seulonnoissa löytyi vielä kaksi uutta tartuntatapausta. Toinen tartunnan saanut on potilas, toinen kuuluu henkilökuntaan.

Molemmat ehdittiin rokottaa ennen tiistain seulontoja. Edellisessä seulonnassa, joko perjantaina tai lauantaina, molemmat saivat negatiivisen testituloksen.

– Heidät rokotettiin kaksi, kolme päivää ennen seulontaa. Immuunivaste ei ehtinyt kummallakaan kyllin korkeaksi rokotuksen jälkeen, Seinelä harmittelee, mutta toivoo tilanteen vihdoin kääntyvän paremmaksi.

– Nyt kaikki on rokotettu, joten eiköhän tämä tästä ala hiljalleen helpottamaan.